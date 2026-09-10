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Наушники Hoco M40 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Hoco M40 White

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Наушники Hoco M40 White - фото 1
Наушники Hoco M40 White - фото 2
Наушники Hoco M40 White - фото 3
Наушники Hoco M40 White - фото 4
Наушники Hoco M40 White - фото 5
Наушники Hoco M40 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Hoco M40 White - фото 1
  • Наушники Hoco M40 White - фото 2
  • Наушники Hoco M40 White - фото 3
  • Наушники Hoco M40 White - фото 4
  • Наушники Hoco M40 White - фото 5
  • Наушники Hoco M40 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408651
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Размеры в упаковке, см
18х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Наушники Hoco M40 White

Портативная гарнитура, совместимая с мобильными устройствами на базе iOS и Android. Наушники отличаются малым весом и эргономичной формой. Силиконовые вкладыши обеспечивают надежную фиксацию в ушном канале и защиту от внешних шумов. Пульт управления со встроенным микрофоном, расположенный на кабеле, дает возможность отвечать на звонки или управлять аудиоплеером. Прочный и эластичный кабель продлевает срок службы гарнитуры.

Отзывы о товаре Наушники Hoco M40 White




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Описание
Портативная гарнитура, совместимая с мобильными устройствами на базе iOS и Android. Наушники отличаются малым весом и эргономичной формой. Силиконовые вкладыши обеспечивают надежную фиксацию в ушном канале и защиту от внешних шумов. Пульт управления со встроенным микрофоном, расположенный на кабеле, дает возможность отвечать на звонки или управлять аудиоплеером. Прочный и эластичный кабель продлевает срок службы гарнитуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Hoco M40 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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