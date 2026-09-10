U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Pop
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403303
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Коллекция U2
Коллекция U2
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В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитU2 - The Best Of 1990-2000 (0602557970999) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Pop
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Discoth?que
|A2
|Do You Feel Loved
|A3
|MOFO
|B1
|If God Will Send His Angels
|B2
|Staring At The Sun
|B3
|Last Night On Earth
|C1
|Gone
|C2
|Miami
|C3
|The Playboy Mansion
|D1
|If You Wear That Velvet Dress
|D2
|Please
|D3
|Wake Up Dead Man
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Pop
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Discoth?que
|A2
|Do You Feel Loved
|A3
|MOFO
|B1
|If God Will Send His Angels
|B2
|Staring At The Sun
|B3
|Last Night On Earth
|C1
|Gone
|C2
|Miami
|C3
|The Playboy Mansion
|D1
|If You Wear That Velvet Dress
|D2
|Please
|D3
|Wake Up Dead Man
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Теги товара: New Wave
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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