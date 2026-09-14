George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 732942
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[196588342516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитShelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (01980281465...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) винилов...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215103) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Dancetaria (0889853030316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитMalia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211)...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDepeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[196588342516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка