A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка
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Описание товара A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка
Minor Earth Major Sky — шестой студийный альбом культовой норвежской группы a-ha, вышедший в 2000 году. Первый альбом, выпущенный a-ha после воссоединения группы в 1998 году. По всему миру было продано почти 3 миллиона экземпляров. Издание на серебристом виниле. «Minor Earth, Major Sky» — шестой альбом Мортена Харкета, Пола Воктора-Савоя и Магне Фурухолмена. Он вышел 17 апреля 2000 года и ознаменовал их возвращение после семилетнего перерыва. Синглами с альбома стали заглавный трек «Summer Moved On» и кавер-версия песни «Velvet» группы Savoy. Альбом занял первое место в чартах в ее родной Норвегии и, впервые, также в Германии. Это подарочное издание предлагает захватывающий взгляд на альбом.
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Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Отзывы о товаре A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка