Top.Mail.Ru
A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 1
A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 2
A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 3
A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 4
A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Minor Earth, Major Sky
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 1
  • A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 2
  • A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 3
  • A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 4
  • A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728181
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732861924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Minor Earth, Major Sky
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Minor Earth Major Sky, Little Black Heart, Velvet, Summer Moved On, The Sun Never Shone That Day, To Let You Win, The Company Man, Thought That It Was You, I Wish I Cared, Barely Hanging On, You'll Never Get Over Me, I Won't Forget Her, Mary Ellen Makes the Moment Count, Minor Earth, Major Sky (Live, Oslo 2001), The Sun Never Shone That Day (Live, Oslo 2001), Velvet (Live, Oslo 2001), Summer Moved On (Live, Oslo 2001)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка

Minor Earth Major Sky — шестой студийный альбом культовой норвежской группы a-ha, вышедший в 2000 году. Первый альбом, выпущенный a-ha после воссоединения группы в 1998 году. По всему миру было продано почти 3 миллиона экземпляров. Издание на серебристом виниле. «Minor Earth, Major Sky» — шестой альбом Мортена Харкета, Пола Воктора-Савоя и Магне Фурухолмена. Он вышел 17 апреля 2000 года и ознаменовал их возвращение после семилетнего перерыва. Синглами с альбома стали заглавный трек «Summer Moved On» и кавер-версия песни «Velvet» группы Savoy. Альбом занял первое место в чартах в ее родной Норвегии и, впервые, также в Германии. Это подарочное издание предлагает захватывающий взгляд на альбом.



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732861924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Minor Earth, Major Sky
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Minor Earth Major Sky, Little Black Heart, Velvet, Summer Moved On, The Sun Never Shone That Day, To Let You Win, The Company Man, Thought That It Was You, I Wish I Cared, Barely Hanging On, You'll Never Get Over Me, I Won't Forget Her, Mary Ellen Makes the Moment Count, Minor Earth, Major Sky (Live, Oslo 2001), The Sun Never Shone That Day (Live, Oslo 2001), Velvet (Live, Oslo 2001), Summer Moved On (Live, Oslo 2001)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Minor Earth Major Sky — шестой студийный альбом культовой норвежской группы a-ha, вышедший в 2000 году. Первый альбом, выпущенный a-ha после воссоединения группы в 1998 году. По всему миру было продано почти 3 миллиона экземпляров. Издание на серебристом виниле. «Minor Earth, Major Sky» — шестой альбом Мортена Харкета, Пола Воктора-Савоя и Магне Фурухолмена. Он вышел 17 апреля 2000 года и ознаменовал их возвращение после семилетнего перерыва. Синглами с альбома стали заглавный трек «Summer Moved On» и кавер-версия песни «Velvet» группы Savoy. Альбом занял первое место в чартах в ее родной Норвегии и, впервые, также в Германии. Это подарочное издание предлагает захватывающий взгляд на альбом.


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A-Ha - Minor Earth, Major Sky (25Th Anniversary) (Silver) (5021732861924) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...