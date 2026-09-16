Jamiroquai - A Funk Odyssey (coloured) (0198028972918) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
A Funk Odyssey
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 707234
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028972918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
A Funk Odyssey
Жанр
Диско
Трек-лист
Feel So Good, Little L, You Give Me Something, Corner Of The Earth, Love Foolosophy Stop Don't Panic, Black Crow, Main Vein, Twenty Zero One, Picture Of My Life, So Good To Feel Real
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jamiroquai - A Funk Odyssey (coloured) (0198028972918) виниловая пластинка
A Funk Odyssey — пятый студийный альбом английской фанк-группы Jamiroquai, первоначально выпущенный в 2001 году и получивший признание критиков. Издание на цветном виниле. Выпуск альбома, сочетающего в себе элементы фанка, диско и электроники, стал пиком международного коммерческого успеха Jamiroquai с его успешными синглами «Little L» и «You Give Me Something», закрепившими за Jamiroquai статус имени, известного во многих странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028972918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
A Funk Odyssey
Жанр
Диско
Трек-лист
Feel So Good, Little L, You Give Me Something, Corner Of The Earth, Love Foolosophy Stop Don't Panic, Black Crow, Main Vein, Twenty Zero One, Picture Of My Life, So Good To Feel Real
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
A Funk Odyssey — пятый студийный альбом английской фанк-группы Jamiroquai, первоначально выпущенный в 2001 году и получивший признание критиков. Издание на цветном виниле. Выпуск альбома, сочетающего в себе элементы фанка, диско и электроники, стал пиком международного коммерческого успеха Jamiroquai с его успешными синглами «Little L» и «You Give Me Something», закрепившими за Jamiroquai статус имени, известного во многих странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jamiroquai - A Funk Odyssey (coloured) (0198028972918) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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