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Guns N' Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Guns N' Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка

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Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 1
Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 2
Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 3
Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 4
Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 5
Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 6
Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 7
Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 8
Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
Use Your Illusion Ii
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 1
  • Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 2
  • Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 3
  • Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 4
  • Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 5
  • Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 6
  • Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 7
  • Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 8
  • Guns N&#039; Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Guns N' Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445117314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
Use Your Illusion Ii
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Civil War, 14 Years, Yesterdays, Knockin' On Heaven's Door, Get In The Ring, Shotgun Blues, Breakdown, Pretty Tied Up, Locomotive, So Fine, Estranged, You Could Be Mine, Don't Cry (Alt. Lyrics), My World
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guns N' Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Civil War, 14 Years, Yesterdays, Knockin' On Heaven's Door, Get In The Ring, Shotgun Blues, Breakdown, Pretty Tied Up, Locomotive, So Fine, Estranged, You Could Be Mine, Don't Cry (Alt. Lyrics), My World

Отзывы о товаре Guns N' Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445117314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
Use Your Illusion Ii
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Civil War, 14 Years, Yesterdays, Knockin' On Heaven's Door, Get In The Ring, Shotgun Blues, Breakdown, Pretty Tied Up, Locomotive, So Fine, Estranged, You Could Be Mine, Don't Cry (Alt. Lyrics), My World
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Civil War, 14 Years, Yesterdays, Knockin' On Heaven's Door, Get In The Ring, Shotgun Blues, Breakdown, Pretty Tied Up, Locomotive, So Fine, Estranged, You Could Be Mine, Don't Cry (Alt. Lyrics), My World
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guns N' Roses - Use Your Illusion II (0602445117314) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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