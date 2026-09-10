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OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка

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OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 1
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 2
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 3
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 4
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 5
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 6
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 7
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 8
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 9
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 10
OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
James Horner Performed By The London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Braveheart
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402730
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948321292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
James Horner Performed By The London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Braveheart
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, A Gift Of A Thistle, Wallace Courts Murron, The Secret Wedding, Attack On Murron, Revenge, Murron's Burial, Making Plans / Gathering The Clans, 'Sons Of Scotland', The Battle Of Stirling, For The Love Of A Princess, Falkirk, Betrayal & Desolation, Mornay's Dream, The Legend Spreads, The Princess Pleads For Wallace's Life, 'Freedom' / The Execution Bannockburn, End Credits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка

Track List

A1Main Title2:51
A2A Gift Of A Thistle1:38
A3Wallace Courts Murron4:25
A4The Secret Wedding6:33
A5Attack On Murron3:00
B1Revenge6:24
B2Murron's Burial2:14
B3Making Plans / Gathering The Clans1:52
B4'Sons Of Scotland'6:20
C1The Battle Of Stirling5:57
C2For The Love Of A Princess4:07
C3Falkirk4:04
C4Betrayal & Desolation7:48
D1Mornay's Dream1:16
D2The Legend Spreads1:09
D3The Princess Pleads For Wallace's Life3:38
D4'Freedom' / The Execution Bannockburn7:24
D5End Credits7:15



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Braveheart (James Horner) (0028948321292) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948321292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
James Horner Performed By The London Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Braveheart
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, A Gift Of A Thistle, Wallace Courts Murron, The Secret Wedding, Attack On Murron, Revenge, Murron's Burial, Making Plans / Gathering The Clans, 'Sons Of Scotland', The Battle Of Stirling, For The Love Of A Princess, Falkirk, Betrayal & Desolation, Mornay's Dream, The Legend Spreads, The Princess Pleads For Wallace's Life, 'Freedom' / The Execution Bannockburn, End Credits
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Main Title2:51
A2A Gift Of A Thistle1:38
A3Wallace Courts Murron4:25
A4The Secret Wedding6:33
A5Attack On Murron3:00
B1Revenge6:24
B2Murron's Burial2:14
B3Making Plans / Gathering The Clans1:52
B4'Sons Of Scotland'6:20
C1The Battle Of Stirling5:57
C2For The Love Of A Princess4:07
C3Falkirk4:04
C4Betrayal & Desolation7:48
D1Mornay's Dream1:16
D2The Legend Spreads1:09
D3The Princess Pleads For Wallace's Life3:38
D4'Freedom' / The Execution Bannockburn7:24
D5End Credits7:15


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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