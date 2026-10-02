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The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка

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The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка - фото 1
The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка - фото 2
The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка - фото 3
The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Moody Blues
Альбом (сингл)
Seventh Sojourn
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка - фото 1
  • The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка - фото 2
  • The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка - фото 3
  • The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Moody Blues, The
filter_none Товар входит в коллекцию Moody Blues, The

Коллекция Moody Blues, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567226390]
Исполнитель
The Moody Blues
Альбом (сингл)
Seventh Sojourn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка

The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567226390]
Исполнитель
The Moody Blues
Альбом (сингл)
Seventh Sojourn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Страна производитель
США
Описание
The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Moody Blues - Seventh Sojourn (0602567226390) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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