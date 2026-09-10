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Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка

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Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка - фото 2
Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка - фото 3
Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка - фото 4
Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sergio Mendes
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка - фото 1
  • Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка - фото 2
  • Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка - фото 3
  • Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка - фото 4
  • Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402573
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[888072053601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sergio Mendes
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mas Que Nada, Scarborough Fair, With A Little Help From My Friends, Like A Lover, The Look Of Love, Night And Day, Masquerade, The Fool On The Hill, Goin' Out Of My Head, Look Around, So Many Stars, Day Tripper, Pretty World, What The World Needs Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка

Track List

A1Mas Que Nada2:37
A2Scarborough Fair3:19
A3With A Little Help From My Friends2:33
A4Like A Lover3:51
A5The Look Of Love2:42
A6Night And Day3:30
A7Masquerade3:37
B1The Fool On The Hill3:15
B2Goin' Out Of My Head3:00
B3Look Around2:59
B4So Many Stars4:25
B5Day Tripper3:09
B6Pretty World3:20
B7What The World Needs Now2:14

Отзывы о товаре Sergio Mendes - Greatest Hits (0888072053601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[888072053601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sergio Mendes
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mas Que Nada, Scarborough Fair, With A Little Help From My Friends, Like A Lover, The Look Of Love, Night And Day, Masquerade, The Fool On The Hill, Goin' Out Of My Head, Look Around, So Many Stars, Day Tripper, Pretty World, What The World Needs Now
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Mas Que Nada2:37
A2Scarborough Fair3:19
A3With A Little Help From My Friends2:33
A4Like A Lover3:51
A5The Look Of Love2:42
A6Night And Day3:30
A7Masquerade3:37
B1The Fool On The Hill3:15
B2Goin' Out Of My Head3:00
B3Look Around2:59
B4So Many Stars4:25
B5Day Tripper3:09
B6Pretty World3:20
B7What The World Needs Now2:14
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Отзывы


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