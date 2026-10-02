Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Attack Massive
Альбом (сингл)
No Protection
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 402533
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Загружаем...
4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557009637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Attack Massive
Альбом (сингл)
No Protection
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Protection (Radiation Ruling The Nation), Karmacoma (Bumper Ball Dub), Three (Trinity Dub), Weather Storm (Cool Monsoon), Sly (Eternal Feedback), Better Things (Moving Dub), Spying Glass (I Spy), Heat Miser (Backward Sucking)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Radiation Ruling The Nation (Protection)
|8:35
|A2
|Bumper Ball Dub (Karmacoma)
|5:59
|A3
|Trinity Dub (Three)
|4:22
|A4
|Cool Monsoon (Weather Storm)
|7:10
|B1
|Eternal Feedback (Sly)
|6:26
|B2
|Moving Dub (Better Things)
|5:57
|B3
|I Spy (Spying Glass)
|5:07
|B4
|Backward Sucking (Heat Miser)
|6:16
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557009637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Attack Massive
Альбом (сингл)
No Protection
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Protection (Radiation Ruling The Nation), Karmacoma (Bumper Ball Dub), Three (Trinity Dub), Weather Storm (Cool Monsoon), Sly (Eternal Feedback), Better Things (Moving Dub), Spying Glass (I Spy), Heat Miser (Backward Sucking)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Radiation Ruling The Nation (Protection)
|8:35
|A2
|Bumper Ball Dub (Karmacoma)
|5:59
|A3
|Trinity Dub (Three)
|4:22
|A4
|Cool Monsoon (Weather Storm)
|7:10
|B1
|Eternal Feedback (Sly)
|6:26
|B2
|Moving Dub (Better Things)
|5:57
|B3
|I Spy (Spying Glass)
|5:07
|B4
|Backward Sucking (Heat Miser)
|6:16
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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