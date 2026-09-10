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Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка

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Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 1
Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 2
Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 3
Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 4
Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 5
Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Chromatica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 1
  • Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 2
  • Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 3
  • Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 4
  • Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 5
  • Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402438
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508789045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Chromatica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chromatica I, Alice, Stupid Love, Rain On Me (feat. Ariana Grande), Free Woman, Fun Tonight, Chromatica II, 911, Plastic Doll, Sour Candy (feat. BLACKPINK), Enigma, Replay, Chromatica III, Sine From Above (feat. Elton John), 1000 Doves, Babylon
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка

Track List

A1Lady Gaga – Chromatica I1:00
A2Lady Gaga – Alice2:57
A3Lady Gaga – Stupid Love3:13
A4Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me3:02
A5Lady Gaga – Free Woman3:11
A6Lady Gaga – Fun Tonight2:53
A7Lady Gaga – Chromatica II0:41
A8Lady Gaga – 9112:52
B1Lady Gaga – Plastic Doll3:41
B2Lady Gaga, BLACKPINK – Sour Candy2:37
B3Lady Gaga – Enigma2:59
B4Lady Gaga – Replay3:06
B5Lady Gaga – Chromatica III0:27
B6Lady Gaga, Elton John – Sine From Above4:04
B7Lady Gaga – 1000 Doves3:35
B8Lady Gaga – Babylon2:41

Отзывы о товаре Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508789045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Chromatica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chromatica I, Alice, Stupid Love, Rain On Me (feat. Ariana Grande), Free Woman, Fun Tonight, Chromatica II, 911, Plastic Doll, Sour Candy (feat. BLACKPINK), Enigma, Replay, Chromatica III, Sine From Above (feat. Elton John), 1000 Doves, Babylon
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Lady Gaga – Chromatica I1:00
A2Lady Gaga – Alice2:57
A3Lady Gaga – Stupid Love3:13
A4Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me3:02
A5Lady Gaga – Free Woman3:11
A6Lady Gaga – Fun Tonight2:53
A7Lady Gaga – Chromatica II0:41
A8Lady Gaga – 9112:52
B1Lady Gaga – Plastic Doll3:41
B2Lady Gaga, BLACKPINK – Sour Candy2:37
B3Lady Gaga – Enigma2:59
B4Lady Gaga – Replay3:06
B5Lady Gaga – Chromatica III0:27
B6Lady Gaga, Elton John – Sine From Above4:04
B7Lady Gaga – 1000 Doves3:35
B8Lady Gaga – Babylon2:41
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