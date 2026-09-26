Lady GaGa - Artpop (0602577517051) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402437
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lady GaGa - Artpop (0602577517051) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Aura
|3:55
|A2
|Venus
|3:53
|A3
|G.U.Y.
|3:52
|A4
|Sexxx Dreams
|3:34
|B1
|Jewels N' Drugs
|3:48
|B2
|MANiCURE
|3:19
|B3
|Artpop
|4:07
|C1
|Swine
|4:28
|C2
|Donatella
|4:24
|C3
|Fashion!
|3:59
|C4
|Mary Jane Holland
|4:37
|D1
|Dope
|3:41
|D2
|Gypsy
|4:08
|D3
|Applause
|3:32
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Aura
|3:55
|A2
|Venus
|3:53
|A3
|G.U.Y.
|3:52
|A4
|Sexxx Dreams
|3:34
|B1
|Jewels N' Drugs
|3:48
|B2
|MANiCURE
|3:19
|B3
|Artpop
|4:07
|C1
|Swine
|4:28
|C2
|Donatella
|4:24
|C3
|Fashion!
|3:59
|C4
|Mary Jane Holland
|4:37
|D1
|Dope
|3:41
|D2
|Gypsy
|4:08
|D3
|Applause
|3:32
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lady GaGa - Artpop (0602577517051) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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