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Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка

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Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка - фото 2
Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка - фото 3
Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка - фото 4
Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
Kiss
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка - фото 1
  • Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка - фото 2
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  • Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка - фото 4
  • Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402395
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537658244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
Kiss
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Strutter, Nothin' To Lose, Firehouse, Cold Gin, Let Me Know, Kissin' Time, Deuce, Love Theme From Kiss, 100,000 Years, Black Diamond
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка

Track List

A1Strutter3:10
A2Nothin' To Lose3:26
A3Firehouse3:18
A4Cold Gin4:21
A5Let Me Know2:58
B1Kissin' Time3:52
B2Deuce3:05
B3Love Theme From Kiss2:24
B4100,000 Years3:22
B5Black Diamond5:11

Отзывы о товаре Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537658244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
Kiss
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Strutter, Nothin' To Lose, Firehouse, Cold Gin, Let Me Know, Kissin' Time, Deuce, Love Theme From Kiss, 100,000 Years, Black Diamond
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Strutter3:10
A2Nothin' To Lose3:26
A3Firehouse3:18
A4Cold Gin4:21
A5Let Me Know2:58
B1Kissin' Time3:52
B2Deuce3:05
B3Love Theme From Kiss2:24
B4100,000 Years3:22
B5Black Diamond5:11
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kiss - Kiss (0602537658244) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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