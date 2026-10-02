George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Electronic Sound
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 402185
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
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Коллекция Harrison, George
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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Electronic Sound
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка
Track List
|A
|Under The Mersey Wall
|B
|No Time Or Space
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Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Electronic Sound
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A
|Under The Mersey Wall
|B
|No Time Or Space
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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