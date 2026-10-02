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George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка

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George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 1
George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 2
George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 3
George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 4
George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 5
George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 6
George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Electronic Sound
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 1
  • George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 2
  • George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 3
  • George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 4
  • George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 5
  • George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 6
  • George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Harrison, George
filter_none Товар входит в коллекцию Harrison, George

Коллекция Harrison, George


Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Electronic Sound
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка

Track List

AUnder The Mersey Wall
BNo Time Or Space

Отзывы о товаре George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Electronic Sound
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

AUnder The Mersey Wall
BNo Time Or Space
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Harrison - Electronic Sound (0602557090314) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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