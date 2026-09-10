Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
UP
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402075
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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0884108004579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
UP
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Darkness, Growing Up, Sky Blue, No Way Out, I Grieve, The Barry Williams Show, My Head Sounds Like That, More Than This, Signal To Noise, The Drop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Darkness
|A2
|Growing Up
|A3
|Sky Blue
|B1
|No Way Out
|B2
|I Grieve
|C1
|The Barry Williams Show
|C2
|My Head Sounds Like That
|C3
|More Than This
|D1
|Signal To Noise
|D2
|The Drop
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Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0884108004579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
UP
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Darkness, Growing Up, Sky Blue, No Way Out, I Grieve, The Barry Williams Show, My Head Sounds Like That, More Than This, Signal To Noise, The Drop
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Darkness
|A2
|Growing Up
|A3
|Sky Blue
|B1
|No Way Out
|B2
|I Grieve
|C1
|The Barry Williams Show
|C2
|My Head Sounds Like That
|C3
|More Than This
|D1
|Signal To Noise
|D2
|The Drop
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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