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Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 8
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 9
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 10
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 11
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 12
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 13
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 14
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 15
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 16
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 17
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 18
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 19
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 20
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 21
Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
UP
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 9
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 10
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 11
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 12
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 13
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 14
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 15
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 16
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 17
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 18
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 19
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 20
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 21
  • Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402075
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Коллекция Gabriel, Peter
filter_none Товар входит в коллекцию Gabriel, Peter

Коллекция Gabriel, Peter


Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0884108004579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
UP
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Darkness, Growing Up, Sky Blue, No Way Out, I Grieve, The Barry Williams Show, My Head Sounds Like That, More Than This, Signal To Noise, The Drop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка

Track List

A1Darkness
A2Growing Up
A3Sky Blue
B1No Way Out
B2I Grieve
C1The Barry Williams Show
C2My Head Sounds Like That
C3More Than This
D1Signal To Noise
D2The Drop

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0884108004579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
UP
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Darkness, Growing Up, Sky Blue, No Way Out, I Grieve, The Barry Williams Show, My Head Sounds Like That, More Than This, Signal To Noise, The Drop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Darkness
A2Growing Up
A3Sky Blue
B1No Way Out
B2I Grieve
C1The Barry Williams Show
C2My Head Sounds Like That
C3More Than This
D1Signal To Noise
D2The Drop
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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