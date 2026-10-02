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Bill Evans, At Shelly's Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Evans, At Shelly's Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка

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Bill Evans, At Shelly&#039;s Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans, At Shelly&#039;s Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans, At Shelly&#039;s Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка - фото 3
Bill Evans, At Shelly&#039;s Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
At Shelly's Manne-Hole
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans, At Shelly&#039;s Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans, At Shelly&#039;s Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans, At Shelly&#039;s Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Evans, At Shelly&#039;s Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bill Evans, At Shelly's Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072370302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
At Shelly's Manne-Hole
Жанр
Jazz
Трек-лист
Isn't It Romantic, The Boy Next Door, Wonder Why, Swedish Pastry, Our Love Is Here To Stay, Round Midnight, Stella By Starlight, Blues In " F "
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans, At Shelly's Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Isn't It Romantic, The Boy Next Door, Wonder Why, Swedish Pastry, Our Love Is Here To Stay, Round Midnight, Stella By Starlight, Blues In " F "

Отзывы о товаре Bill Evans, At Shelly's Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072370302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
At Shelly's Manne-Hole
Жанр
Jazz
Трек-лист
Isn't It Romantic, The Boy Next Door, Wonder Why, Swedish Pastry, Our Love Is Here To Stay, Round Midnight, Stella By Starlight, Blues In " F "
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Isn't It Romantic, The Boy Next Door, Wonder Why, Swedish Pastry, Our Love Is Here To Stay, Round Midnight, Stella By Starlight, Blues In " F "
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans, At Shelly's Manne-Hole (0888072370302) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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