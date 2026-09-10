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Минисистема Hyundai H-MC150 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минисистема Hyundai H-MC150 черный

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Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 1
Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 2
Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 3
Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 4
Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 5
Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
  • Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 1
  • Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 2
  • Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 3
  • Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 4
  • Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 5
  • Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 210 руб.  3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399501
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
2

Описание товара Минисистема Hyundai H-MC150 черный

Караоке. Запись на USB носитель. Поддержка карт памяти: SD/MMC.

Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC150 черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Описание
Караоке. Запись на USB носитель. Поддержка карт памяти: SD/MMC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минисистема Hyundai H-MC150 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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