ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный
Источник бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC предлагает надежную защиту вашей электронике в случае перебоев с электричеством. Этот линейно-интерактивный ИБП форм-фактора Tower сочетает в себе мощные характеристики и высокую производительность, делая его идеальным решением для дома или офиса. С активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью в 2200 В·А, устройство легко управляется подключенными устройствами, обеспечивая стабильное питание даже в случае отключения электроэнергии. ИБП имеет одну фазу и использует модифицированную синусоиду для выхода напряжения, что подходит для большинства бытовой и офисной техники. Быстрое время переключения на батарею в 6 мс гарантирует мгновенный переход на резервное питание, минимизируя риск перезапуска оборудования. При полной нагрузке устройство обеспечит работу подключенной техники в течение 1 минуты — достаточно, чтобы сохранить данные и безопасно выключить устройства. Минимальное входное напряжение составляет 140 В, а максимальное — 300 В, что делает ИБП пригодным для использования в сети с нестабильным напряжением. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, которая хорошо зарекомендовала себя в обеспечении долговременного и эффективного резервного питания. ИБП оснащен шестью розетками типа С13, что обеспечивает удобное подключение нескольких устройств одновременно. Этот ИБП от APC является надежным решением, обеспечивающим защиту и бесперебойную работу вашей техники в различных условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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