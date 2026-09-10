Чайник электрический Bosch TWK4P434
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395239
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
блокировка крышки
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка крышки, блокировка включения без воды
Основной цвет
красный
Прочее
индикатор уровня воды
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.05
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK4P434
Шкала уровня воды (в чашках) поможет экономить энергию и время, заваривая только необходимое количество. Удобный носик разработан для легкого использования без разливов и брызг. Легко читаемая шкала уровня воды, которую видно с обеих сторон чайника, делает чайник удобным и для леворуких, и для праворуких пользователей. Тройная безопасность: автоматическое отключение, защита от перегрева и отключение при отсутствии воды, автоматическое отключение при снятии с цоколя. Легкость в обращении с помощью одной руки- наполнение водой нажатием одной кнопки
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
блокировка крышки
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка крышки, блокировка включения без воды
Основной цвет
красный
Прочее
индикатор уровня воды
Страна производства
Германия
Мощность, Вт
2400
Объем, л
1.7
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Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Шкала уровня воды (в чашках) поможет экономить энергию и время, заваривая только необходимое количество. Удобный носик разработан для легкого использования без разливов и брызг. Легко читаемая шкала уровня воды, которую видно с обеих сторон чайника, делает чайник удобным и для леворуких, и для праворуких пользователей. Тройная безопасность: автоматическое отключение, защита от перегрева и отключение при отсутствии воды, автоматическое отключение при снятии с цоколя. Легкость в обращении с помощью одной руки- наполнение водой нажатием одной кнопки
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, металлические Bosch
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