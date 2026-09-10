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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L

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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 10
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 11
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 12
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 13
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 14
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 15
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 10
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 11
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 12
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 13
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 14
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 15
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394142
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
84х66х62
Вес, кг.
65

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L

Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100L предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Снегоуборщик оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Ширина обработки за один проход равна 56 см. Специальным рычагом можно установить удобное направление выброса снега. Металлический шнек может измельчает заледенелый, плотный или мокрый снег. Рабочая система снегоуборщика Huter представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Двигатель 4-х тактный, бензиновый с верхним расположением клапанов, адаптирован для работы при низких температурах, имеет достаточную мощность, чтобы свободно справляться со всеми нагрузками, связанными с рабочим процессом снегоуборщика и его передвижением. Является полностью автономным и не нуждается в посторонних источниках энергии, что делает снегоуборщик мобильным. Снегоуборщик Huter SGC 4000L является самоходным и снабжен ведущими надувными колёсами, имеющими покрышки с ярко выраженным зимним протектором, что обеспечивает надёжный контакт с поверхностью даже в условиях гололёда и делает эксплуатацию лёгкой. Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу. Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить даже слежавшийся и примёрзший снег и уменьшить его в объёме. Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба предохраняют его от повреждений и позволяют регулировать высоту от поверхности до его нижнего края, что позволяет использовать снегоуборщик на различной поверхности. Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек.

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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100L предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Снегоуборщик оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Ширина обработки за один проход равна 56 см. Специальным рычагом можно установить удобное направление выброса снега. Металлический шнек может измельчает заледенелый, плотный или мокрый снег. Рабочая система снегоуборщика Huter представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Двигатель 4-х тактный, бензиновый с верхним расположением клапанов, адаптирован для работы при низких температурах, имеет достаточную мощность, чтобы свободно справляться со всеми нагрузками, связанными с рабочим процессом снегоуборщика и его передвижением. Является полностью автономным и не нуждается в посторонних источниках энергии, что делает снегоуборщик мобильным. Снегоуборщик Huter SGC 4000L является самоходным и снабжен ведущими надувными колёсами, имеющими покрышки с ярко выраженным зимним протектором, что обеспечивает надёжный контакт с поверхностью даже в условиях гололёда и делает эксплуатацию лёгкой. Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу. Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить даже слежавшийся и примёрзший снег и уменьшить его в объёме. Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба предохраняют его от повреждений и позволяют регулировать высоту от поверхности до его нижнего края, что позволяет использовать снегоуборщик на различной поверхности. Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L - стоимость товара 60790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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