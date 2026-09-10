Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000L
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100L предназначен для расчистки небольших территорий от снега. Снегоуборщик оборудован 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Ширина обработки за один проход равна 56 см. Специальным рычагом можно установить удобное направление выброса снега. Металлический шнек может измельчает заледенелый, плотный или мокрый снег. Рабочая система снегоуборщика Huter представляет собой снегозаборный желоб со шнеком, а также вентилятор в форме крыльчатки и желоб для выброса снега. Двигатель 4-х тактный, бензиновый с верхним расположением клапанов, адаптирован для работы при низких температурах, имеет достаточную мощность, чтобы свободно справляться со всеми нагрузками, связанными с рабочим процессом снегоуборщика и его передвижением. Является полностью автономным и не нуждается в посторонних источниках энергии, что делает снегоуборщик мобильным. Снегоуборщик Huter SGC 4000L является самоходным и снабжен ведущими надувными колёсами, имеющими покрышки с ярко выраженным зимним протектором, что обеспечивает надёжный контакт с поверхностью даже в условиях гололёда и делает эксплуатацию лёгкой. Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу. Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить даже слежавшийся и примёрзший снег и уменьшить его в объёме. Ограничительные башмаки по краям приёмного желоба предохраняют его от повреждений и позволяют регулировать высоту от поверхности до его нижнего края, что позволяет использовать снегоуборщик на различной поверхности. Яркая фара позволит проводить работы в условиях зимних сумерек.
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