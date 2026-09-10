Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
сетчатый противень
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393300
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Аэрогриль KITFORT КТ-2220 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.
Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
Аэрогриль оснащён электронным управлением, он имеет 7 автоматических программ. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Внутри корпуса имеется внутренняя подсветка корзины.
Во избежание случайного выпадения корзины из поддона, на ручке корзины имеется специальная кнопка для её извлечения.
Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования.
Аэрогриль KITFORT КТ-2220 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.
Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
Аэрогриль оснащён электронным управлением, он имеет 7 автоматических программ. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Внутри корпуса имеется внутренняя подсветка корзины.
Во избежание случайного выпадения корзины из поддона, на ручке корзины имеется специальная кнопка для её извлечения.
Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования.
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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