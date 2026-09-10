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Аэрогриль Kitfort КТ-2220 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Kitfort КТ-2220

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Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 7
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 8
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 9
Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
сетчатый противень
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 7
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 8
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 9
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2220 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393300
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
сетчатый противень
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
таймер на 60 мин
Габариты (ШxВxГ), мм
390 х 310 x 360 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х37
Вес, кг.
6.8

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2220

Аэрогриль KITFORT КТ-2220 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащён электронным управлением, он имеет 7 автоматических программ. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Внутри корпуса имеется внутренняя подсветка корзины. Во избежание случайного выпадения корзины из поддона, на ручке корзины имеется специальная кнопка для её извлечения. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2220




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
сетчатый противень
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
таймер на 60 мин
Габариты (ШxВxГ), мм
390 х 310 x 360 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль KITFORT КТ-2220 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащён электронным управлением, он имеет 7 автоматических программ. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Внутри корпуса имеется внутренняя подсветка корзины. Во избежание случайного выпадения корзины из поддона, на ручке корзины имеется специальная кнопка для её извлечения. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования.


Теги товара: с тэном
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