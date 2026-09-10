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Наушники Panasonic RB-HF420BGEK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Panasonic RB-HF420BGEK

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Наушники Panasonic RB-HF420BGEK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Подключение
беспроводное
Разъём наушников
mini jack 3,5 мм
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RB-HF420BGEK - фото 1
  • Наушники Panasonic RB-HF420BGEK - фото 2
  • Наушники Panasonic RB-HF420BGEK - фото 3
  • Наушники Panasonic RB-HF420BGEK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390573
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Спортивные
нет
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
mini jack 3,5 мм
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
390

Описание товара Наушники Panasonic RB-HF420BGEK

Динамик: 30 мм. Тип магнита: неодимовый. Время работы от батареи: приблизительно 50 часов. Время зарядки: приблизительно 4 часа. Быстрая зарядка: приблизительно 3 часа. Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP. Поддерживаемые кодеки: SBC. Дальность приема сигнала: до 10 м.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RB-HF420BGEK




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Спортивные
нет
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
mini jack 3,5 мм
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Динамик: 30 мм. Тип магнита: неодимовый. Время работы от батареи: приблизительно 50 часов. Время зарядки: приблизительно 4 часа. Быстрая зарядка: приблизительно 3 часа. Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP. Поддерживаемые кодеки: SBC. Дальность приема сигнала: до 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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