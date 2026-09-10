Top.Mail.Ru
Presley, Elvis, Elvis In The '50S (5060403742704) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Presley, Elvis, Elvis In The '50S (5060403742704) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;50S (barcode 5060403742704)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387993
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Presley, Elvis, Elvis In The '50S (5060403742704) виниловая пластинка

Track List

A1Heartbreak Hotel2:08
A2All Shook Up1:58
A3(Let Me Be Your) Teddy Bear1:51
A4Blueberry Hill2:43
A5Love Me Tender2:45
A6Too Much2:31
A7That’s Allright1:58
A8Good Rockin’ Tonight2:14
B1Tutti Frutti1:59
B2(Now And Then There’s) A Fool Such As I2:43
B3Don’t Be Cruel2:02
B4(You’re So Square) Baby I Don’t Care1:54
B5Blue Moon2:43
B6So Glad You’re Mine2:21
B7I Got A Woman2:26
B8Paralyzed2:23
C1Blue Suede Shoes2:08
C2Hound Dog2:13
C3Wear My Ring Around Your Neck2:16
C4Got A Lot O’ Lovin’ To Do2:36
C5Money Honey2:34
C6Tryin’ To Get To You2:33
C7Party1:30
C8I Want You, I Need You, I Love You2:38
D1Rip It Up1:54
D2One Night2:33
D3I Love You Because2:41
D4How Do You Think I Feel2:10
D5Long Tall Sally1:52
D6A Big Hunk O’Love2:14
D7I Need Your Love Tonight2:04
D8Dixieland Rock1:49
E1Jailhouse Rock2:30
E2Hard Headed Woman1:56
E3I Forgot To Remember To Forget2:27
E4Don’t2:49
E5Baby Let’s Play House2:17
E6I Got Stung1:51
E7Have I Told You Lately That I Love You2:34
E8Shake, Rattle And Roll2:26
F1Ready Teddy1:56
F2Mean Woman Blues2:18
F3Don’t Leave Me Now2:03
F4Doncha’ Think It’s Time1:57
F5Mystery Train2:27
F6I Want To Be Free2:15
F7We’re Gonna Move2:29
F8Blue Moon Of Kentucky2:04

Отзывы о товаре Presley, Elvis, Elvis In The '50S (5060403742704) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Heartbreak Hotel2:08
A2All Shook Up1:58
A3(Let Me Be Your) Teddy Bear1:51
A4Blueberry Hill2:43
A5Love Me Tender2:45
A6Too Much2:31
A7That’s Allright1:58
A8Good Rockin’ Tonight2:14
B1Tutti Frutti1:59
B2(Now And Then There’s) A Fool Such As I2:43
B3Don’t Be Cruel2:02
B4(You’re So Square) Baby I Don’t Care1:54
B5Blue Moon2:43
B6So Glad You’re Mine2:21
B7I Got A Woman2:26
B8Paralyzed2:23
C1Blue Suede Shoes2:08
C2Hound Dog2:13
C3Wear My Ring Around Your Neck2:16
C4Got A Lot O’ Lovin’ To Do2:36
C5Money Honey2:34
C6Tryin’ To Get To You2:33
C7Party1:30
C8I Want You, I Need You, I Love You2:38
D1Rip It Up1:54
D2One Night2:33
D3I Love You Because2:41
D4How Do You Think I Feel2:10
D5Long Tall Sally1:52
D6A Big Hunk O’Love2:14
D7I Need Your Love Tonight2:04
D8Dixieland Rock1:49
E1Jailhouse Rock2:30
E2Hard Headed Woman1:56
E3I Forgot To Remember To Forget2:27
E4Don’t2:49
E5Baby Let’s Play House2:17
E6I Got Stung1:51
E7Have I Told You Lately That I Love You2:34
E8Shake, Rattle And Roll2:26
F1Ready Teddy1:56
F2Mean Woman Blues2:18
F3Don’t Leave Me Now2:03
F4Doncha’ Think It’s Time1:57
F5Mystery Train2:27
F6I Want To Be Free2:15
F7We’re Gonna Move2:29
F8Blue Moon Of Kentucky2:04
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Presley, Elvis, Elvis In The '50S (5060403742704) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...