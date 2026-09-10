Presley, Elvis, Elvis In The '50S (5060403742704) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387993
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Presley, Elvis, Elvis In The '50S (5060403742704) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Heartbreak Hotel
|2:08
|A2
|All Shook Up
|1:58
|A3
|(Let Me Be Your) Teddy Bear
|1:51
|A4
|Blueberry Hill
|2:43
|A5
|Love Me Tender
|2:45
|A6
|Too Much
|2:31
|A7
|That’s Allright
|1:58
|A8
|Good Rockin’ Tonight
|2:14
|B1
|Tutti Frutti
|1:59
|B2
|(Now And Then There’s) A Fool Such As I
|2:43
|B3
|Don’t Be Cruel
|2:02
|B4
|(You’re So Square) Baby I Don’t Care
|1:54
|B5
|Blue Moon
|2:43
|B6
|So Glad You’re Mine
|2:21
|B7
|I Got A Woman
|2:26
|B8
|Paralyzed
|2:23
|C1
|Blue Suede Shoes
|2:08
|C2
|Hound Dog
|2:13
|C3
|Wear My Ring Around Your Neck
|2:16
|C4
|Got A Lot O’ Lovin’ To Do
|2:36
|C5
|Money Honey
|2:34
|C6
|Tryin’ To Get To You
|2:33
|C7
|Party
|1:30
|C8
|I Want You, I Need You, I Love You
|2:38
|D1
|Rip It Up
|1:54
|D2
|One Night
|2:33
|D3
|I Love You Because
|2:41
|D4
|How Do You Think I Feel
|2:10
|D5
|Long Tall Sally
|1:52
|D6
|A Big Hunk O’Love
|2:14
|D7
|I Need Your Love Tonight
|2:04
|D8
|Dixieland Rock
|1:49
|E1
|Jailhouse Rock
|2:30
|E2
|Hard Headed Woman
|1:56
|E3
|I Forgot To Remember To Forget
|2:27
|E4
|Don’t
|2:49
|E5
|Baby Let’s Play House
|2:17
|E6
|I Got Stung
|1:51
|E7
|Have I Told You Lately That I Love You
|2:34
|E8
|Shake, Rattle And Roll
|2:26
|F1
|Ready Teddy
|1:56
|F2
|Mean Woman Blues
|2:18
|F3
|Don’t Leave Me Now
|2:03
|F4
|Doncha’ Think It’s Time
|1:57
|F5
|Mystery Train
|2:27
|F6
|I Want To Be Free
|2:15
|F7
|We’re Gonna Move
|2:29
|F8
|Blue Moon Of Kentucky
|2:04
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Heartbreak Hotel
|2:08
|A2
|All Shook Up
|1:58
|A3
|(Let Me Be Your) Teddy Bear
|1:51
|A4
|Blueberry Hill
|2:43
|A5
|Love Me Tender
|2:45
|A6
|Too Much
|2:31
|A7
|That’s Allright
|1:58
|A8
|Good Rockin’ Tonight
|2:14
|B1
|Tutti Frutti
|1:59
|B2
|(Now And Then There’s) A Fool Such As I
|2:43
|B3
|Don’t Be Cruel
|2:02
|B4
|(You’re So Square) Baby I Don’t Care
|1:54
|B5
|Blue Moon
|2:43
|B6
|So Glad You’re Mine
|2:21
|B7
|I Got A Woman
|2:26
|B8
|Paralyzed
|2:23
|C1
|Blue Suede Shoes
|2:08
|C2
|Hound Dog
|2:13
|C3
|Wear My Ring Around Your Neck
|2:16
|C4
|Got A Lot O’ Lovin’ To Do
|2:36
|C5
|Money Honey
|2:34
|C6
|Tryin’ To Get To You
|2:33
|C7
|Party
|1:30
|C8
|I Want You, I Need You, I Love You
|2:38
|D1
|Rip It Up
|1:54
|D2
|One Night
|2:33
|D3
|I Love You Because
|2:41
|D4
|How Do You Think I Feel
|2:10
|D5
|Long Tall Sally
|1:52
|D6
|A Big Hunk O’Love
|2:14
|D7
|I Need Your Love Tonight
|2:04
|D8
|Dixieland Rock
|1:49
|E1
|Jailhouse Rock
|2:30
|E2
|Hard Headed Woman
|1:56
|E3
|I Forgot To Remember To Forget
|2:27
|E4
|Don’t
|2:49
|E5
|Baby Let’s Play House
|2:17
|E6
|I Got Stung
|1:51
|E7
|Have I Told You Lately That I Love You
|2:34
|E8
|Shake, Rattle And Roll
|2:26
|F1
|Ready Teddy
|1:56
|F2
|Mean Woman Blues
|2:18
|F3
|Don’t Leave Me Now
|2:03
|F4
|Doncha’ Think It’s Time
|1:57
|F5
|Mystery Train
|2:27
|F6
|I Want To Be Free
|2:15
|F7
|We’re Gonna Move
|2:29
|F8
|Blue Moon Of Kentucky
|2:04
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Presley, Elvis, Elvis In The '50S (5060403742704) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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