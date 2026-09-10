Top.Mail.Ru
Presley, Elvis, Elvis In The '60'S (5060403742810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Presley, Elvis, Elvis In The '60'S (5060403742810) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 1
Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 2
Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 3
Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 4
Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 1
  • Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 2
  • Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 3
  • Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 4
  • Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis In The &#039;60&#039;S (barcode 5060403742810) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387994
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Presley, Elvis, Elvis In The '60'S (5060403742810) виниловая пластинка

Track List

A1Can't Help Falling In Love3:03
A2Return To Sender2:09
A3(Marie's The Name) His Latest Flame2:07
A4Its Now Or Never (O Sole Mio)3:17
A5Stuck On You2:21
A6Little Sister2:33
A7I'm Coming Home2:23
A8Are You Lonesome Tonight3:09
B1Suspicion2:37
B2No More2:24
B3Soldier Boy3:08
B4Sentimental Me2:35
B5Rock-A-Hula Baby2:02
B6Just Tell Her Jim Said Hello1:58
B7Reconsider Baby3:42
B8Summer Kisses, Winter Tears2:22
C1The Girl Of My Best Friend2:23
C2Wooden Heart2:04
C3I Got Lucky1:58
C4I Feel So Bad2:54
C5Follow That Dream1:40
C6I Gotta Know2:18
C7Flaming Star2:30
C8Thrill Of Your Love3:03
D1Such A Night3:02
D2King Of The Whole Wide World2:11
D3A Mess Of Blues2:42
D4What A Wonderful Life2:30
D5Judy2:13
D6Wild In The Country1:55
D7Anything That's Part Of You2:07
D8Frankfort Special2:57
E1Good Luck Charm2:26
E2She's Not You2:10
E3G.I. Blues2:38
E4Where Do You Come From2:07
E5Tonight Is So Right For Love2:14
E6I'm Yours2:24
E7Put The Blame On Me1:59
E8Pocketful Of Rainbows2:33
F1Blue Hawaii2:38
F2Fever3:36
F3Riding The Rainbow1:41
F4Kiss Me Quick2:49
F5Thers's Always Me2:18
F6Almost Always True2:21
F7I Slipped, I Stumbled, I Fell1:37
F8Surrender (Torna A Surriento)1:55

Отзывы о товаре Presley, Elvis, Elvis In The '60'S (5060403742810) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Can't Help Falling In Love3:03
A2Return To Sender2:09
A3(Marie's The Name) His Latest Flame2:07
A4Its Now Or Never (O Sole Mio)3:17
A5Stuck On You2:21
A6Little Sister2:33
A7I'm Coming Home2:23
A8Are You Lonesome Tonight3:09
B1Suspicion2:37
B2No More2:24
B3Soldier Boy3:08
B4Sentimental Me2:35
B5Rock-A-Hula Baby2:02
B6Just Tell Her Jim Said Hello1:58
B7Reconsider Baby3:42
B8Summer Kisses, Winter Tears2:22
C1The Girl Of My Best Friend2:23
C2Wooden Heart2:04
C3I Got Lucky1:58
C4I Feel So Bad2:54
C5Follow That Dream1:40
C6I Gotta Know2:18
C7Flaming Star2:30
C8Thrill Of Your Love3:03
D1Such A Night3:02
D2King Of The Whole Wide World2:11
D3A Mess Of Blues2:42
D4What A Wonderful Life2:30
D5Judy2:13
D6Wild In The Country1:55
D7Anything That's Part Of You2:07
D8Frankfort Special2:57
E1Good Luck Charm2:26
E2She's Not You2:10
E3G.I. Blues2:38
E4Where Do You Come From2:07
E5Tonight Is So Right For Love2:14
E6I'm Yours2:24
E7Put The Blame On Me1:59
E8Pocketful Of Rainbows2:33
F1Blue Hawaii2:38
F2Fever3:36
F3Riding The Rainbow1:41
F4Kiss Me Quick2:49
F5Thers's Always Me2:18
F6Almost Always True2:21
F7I Slipped, I Stumbled, I Fell1:37
F8Surrender (Torna A Surriento)1:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Presley, Elvis, Elvis In The '60'S (5060403742810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...