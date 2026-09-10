Presley, Elvis, Elvis In The '60'S (5060403742810) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387994
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Presley, Elvis, Elvis In The '60'S (5060403742810) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Can't Help Falling In Love
|3:03
|A2
|Return To Sender
|2:09
|A3
|(Marie's The Name) His Latest Flame
|2:07
|A4
|Its Now Or Never (O Sole Mio)
|3:17
|A5
|Stuck On You
|2:21
|A6
|Little Sister
|2:33
|A7
|I'm Coming Home
|2:23
|A8
|Are You Lonesome Tonight
|3:09
|B1
|Suspicion
|2:37
|B2
|No More
|2:24
|B3
|Soldier Boy
|3:08
|B4
|Sentimental Me
|2:35
|B5
|Rock-A-Hula Baby
|2:02
|B6
|Just Tell Her Jim Said Hello
|1:58
|B7
|Reconsider Baby
|3:42
|B8
|Summer Kisses, Winter Tears
|2:22
|C1
|The Girl Of My Best Friend
|2:23
|C2
|Wooden Heart
|2:04
|C3
|I Got Lucky
|1:58
|C4
|I Feel So Bad
|2:54
|C5
|Follow That Dream
|1:40
|C6
|I Gotta Know
|2:18
|C7
|Flaming Star
|2:30
|C8
|Thrill Of Your Love
|3:03
|D1
|Such A Night
|3:02
|D2
|King Of The Whole Wide World
|2:11
|D3
|A Mess Of Blues
|2:42
|D4
|What A Wonderful Life
|2:30
|D5
|Judy
|2:13
|D6
|Wild In The Country
|1:55
|D7
|Anything That's Part Of You
|2:07
|D8
|Frankfort Special
|2:57
|E1
|Good Luck Charm
|2:26
|E2
|She's Not You
|2:10
|E3
|G.I. Blues
|2:38
|E4
|Where Do You Come From
|2:07
|E5
|Tonight Is So Right For Love
|2:14
|E6
|I'm Yours
|2:24
|E7
|Put The Blame On Me
|1:59
|E8
|Pocketful Of Rainbows
|2:33
|F1
|Blue Hawaii
|2:38
|F2
|Fever
|3:36
|F3
|Riding The Rainbow
|1:41
|F4
|Kiss Me Quick
|2:49
|F5
|Thers's Always Me
|2:18
|F6
|Almost Always True
|2:21
|F7
|I Slipped, I Stumbled, I Fell
|1:37
|F8
|Surrender (Torna A Surriento)
|1:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Can't Help Falling In Love
|3:03
|A2
|Return To Sender
|2:09
|A3
|(Marie's The Name) His Latest Flame
|2:07
|A4
|Its Now Or Never (O Sole Mio)
|3:17
|A5
|Stuck On You
|2:21
|A6
|Little Sister
|2:33
|A7
|I'm Coming Home
|2:23
|A8
|Are You Lonesome Tonight
|3:09
|B1
|Suspicion
|2:37
|B2
|No More
|2:24
|B3
|Soldier Boy
|3:08
|B4
|Sentimental Me
|2:35
|B5
|Rock-A-Hula Baby
|2:02
|B6
|Just Tell Her Jim Said Hello
|1:58
|B7
|Reconsider Baby
|3:42
|B8
|Summer Kisses, Winter Tears
|2:22
|C1
|The Girl Of My Best Friend
|2:23
|C2
|Wooden Heart
|2:04
|C3
|I Got Lucky
|1:58
|C4
|I Feel So Bad
|2:54
|C5
|Follow That Dream
|1:40
|C6
|I Gotta Know
|2:18
|C7
|Flaming Star
|2:30
|C8
|Thrill Of Your Love
|3:03
|D1
|Such A Night
|3:02
|D2
|King Of The Whole Wide World
|2:11
|D3
|A Mess Of Blues
|2:42
|D4
|What A Wonderful Life
|2:30
|D5
|Judy
|2:13
|D6
|Wild In The Country
|1:55
|D7
|Anything That's Part Of You
|2:07
|D8
|Frankfort Special
|2:57
|E1
|Good Luck Charm
|2:26
|E2
|She's Not You
|2:10
|E3
|G.I. Blues
|2:38
|E4
|Where Do You Come From
|2:07
|E5
|Tonight Is So Right For Love
|2:14
|E6
|I'm Yours
|2:24
|E7
|Put The Blame On Me
|1:59
|E8
|Pocketful Of Rainbows
|2:33
|F1
|Blue Hawaii
|2:38
|F2
|Fever
|3:36
|F3
|Riding The Rainbow
|1:41
|F4
|Kiss Me Quick
|2:49
|F5
|Thers's Always Me
|2:18
|F6
|Almost Always True
|2:21
|F7
|I Slipped, I Stumbled, I Fell
|1:37
|F8
|Surrender (Torna A Surriento)
|1:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Presley, Elvis, Elvis In The '60'S (5060403742810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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