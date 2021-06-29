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Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis Gold The Original Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424532
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis Gold The Original Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, All Shook Up, Don't Be Cruel, Hound Dog, Too Much, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Love Me Tender, Jailhouse Rock, Don't, Hard Headed Woman, One Night, (Now And Then There's) A Fool Such As I, A Big Hunk Of Love, Love Me, It's Now Or Never, I Got Stung, Are You Lonesome Tonight?, Soldier Boy, I Got A Woman, Stuck On You, Blue Suede Shoes, Blue Moon Of Kentucky, That's All Right, Mystery Train, Such A Night, Good Rockin' Tonight, King Creole, I Need Your Love Tonight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка

Коллекция хитов легендарного американского певца и актёра, одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века, Элвиса Пресли. Этот сборник содержит некоторые из самых существенных и важных музыкальных произведений, когда-либо записанных на виниле. Он охватывает первые семь лет записи Элвиса Пресли, годы, когда он прогрессировал от подросткового водителя грузовика из Мемфиса, зарабатывающего 35 долларов в неделю, до мультимиллионера, с музыкальными и кино-мирами за плечами.

Отзывы о товаре Elvis Presley - Gold (2Lp) (5060143491511) виниловая пластинка

29.06.2021
александр

Достоинства:
Прекрасное оформление и полиграфия. Раскрывая альбом, можно увидеть две большие фотографии элвиса. На тыльной стороне - трек лист. Хороший звук, европейское издание, ценовой сегмент.

Недостатки:
Нет мягких, внутренних пакетов.

Комментарий:
Всегда приятно услышать голос великого певца, но на этом сборнике хитов, на мой (субъективный) взгляд, слабенькие оранжировки, и это утомляет. Продукт на любителя.



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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis Gold The Original Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Heartbreak Hotel, All Shook Up, Don't Be Cruel, Hound Dog, Too Much, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Love Me Tender, Jailhouse Rock, Don't, Hard Headed Woman, One Night, (Now And Then There's) A Fool Such As I, A Big Hunk Of Love, Love Me, It's Now Or Never, I Got Stung, Are You Lonesome Tonight?, Soldier Boy, I Got A Woman, Stuck On You, Blue Suede Shoes, Blue Moon Of Kentucky, That's All Right, Mystery Train, Such A Night, Good Rockin' Tonight, King Creole, I Need Your Love Tonight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Коллекция хитов легендарного американского певца и актёра, одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века, Элвиса Пресли. Этот сборник содержит некоторые из самых существенных и важных музыкальных произведений, когда-либо записанных на виниле. Он охватывает первые семь лет записи Элвиса Пресли, годы, когда он прогрессировал от подросткового водителя грузовика из Мемфиса, зарабатывающего 35 долларов в неделю, до мультимиллионера, с музыкальными и кино-мирами за плечами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.06.2021
александр

Достоинства:
Прекрасное оформление и полиграфия. Раскрывая альбом, можно увидеть две большие фотографии элвиса. На тыльной стороне - трек лист. Хороший звук, европейское издание, ценовой сегмент.

Недостатки:
Нет мягких, внутренних пакетов.

Комментарий:
Всегда приятно услышать голос великого певца, но на этом сборнике хитов, на мой (субъективный) взгляд, слабенькие оранжировки, и это утомляет. Продукт на любителя.


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