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Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка

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Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 1
Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 2
Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 3
Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 4
Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 5
Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 6
Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
Give Me The Night
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 1
  • Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 2
  • Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 3
  • Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 4
  • Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 5
  • Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 6
  • Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626264
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469537259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
Give Me The Night
Жанр
Диско
Трек-лист
Love X Love, Off Broadway, Moody's Mood, Give Me The Night, What's On Your Mind, Dinorah, Dinorah, Love Dance, Star Of A Story (X), Midnight Love Affair, Turn Out The Lamplight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка

Give Me The Night - альбом George Benson, впервые изданный в 1980 году. В следующем году пластинка завоевала сразу три награды Грэмми: за лучшее мужское вокальное R&B-исполнение, за лучшее мужское джаз-исполнение (композиция "Moody's Mood"), за лучшее инструментальное R&B-исполнение (композиция "Off Broadway"). В США альбом получил платиновый статус. George Benson родился в 1943 году в США. В творчестве музыканта органично сочетаются такие направления, как ритм-энд-блюз, софт-рок, джаз и фанк. В 1977 году удостоился премии Грэмми в номинации "Запись года" за композицию "This Masquerade" (также имеются награды Грэмми в других номинациях). Официальная дискография исполнителя насчитывает 34 студийных альбома, 5 концертных, 22 сингла и 7 сборников песен.

Отзывы о товаре Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469537259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
Give Me The Night
Жанр
Диско
Трек-лист
Love X Love, Off Broadway, Moody's Mood, Give Me The Night, What's On Your Mind, Dinorah, Dinorah, Love Dance, Star Of A Story (X), Midnight Love Affair, Turn Out The Lamplight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Give Me The Night - альбом George Benson, впервые изданный в 1980 году. В следующем году пластинка завоевала сразу три награды Грэмми: за лучшее мужское вокальное R&B-исполнение, за лучшее мужское джаз-исполнение (композиция "Moody's Mood"), за лучшее инструментальное R&B-исполнение (композиция "Off Broadway"). В США альбом получил платиновый статус. George Benson родился в 1943 году в США. В творчестве музыканта органично сочетаются такие направления, как ритм-энд-блюз, софт-рок, джаз и фанк. В 1977 году удостоился премии Грэмми в номинации "Запись года" за композицию "This Masquerade" (также имеются награды Грэмми в других номинациях). Официальная дискография исполнителя насчитывает 34 студийных альбома, 5 концертных, 22 сингла и 7 сборников песен.
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Отзывы


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