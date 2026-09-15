Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка
Удостоенный несравненного вокального таланта Брайана Джонсона, который позже прославился на весь мир как вокалист группы AC/DC, хард-рокер Джорди из Ньюкасл-апон-Тайн выпустил ряд влиятельных альбомов в 1970-х годах и даже побывал на верхних строчках хит-парадов синглов. Первые и самые популярные синглы Джорди — «Don't Do That» и «All Because of You» соответственно — вошли в выдающийся Hope You Like It хорошо принятый дебютный альбом группы 1973 года. Hope You Like It звучание которого находится где-то между глэм-стомпом Slade и блюзовым стилем Led Zeppelin, и спустя 50 лет все еще дарит заряд североанглийского воздуха. В переиздание 2024 года включены отреставрированные оригинальные иллюстрации, включая внутреннюю сумку с принтом, напечатанные на 140-граммовом черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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