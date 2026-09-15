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Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка

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Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка - фото 2
Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Geordie
Альбом (сингл)
Hope You Like It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка - фото 1
  • Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка - фото 2
  • Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797910140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Geordie
Альбом (сингл)
Hope You Like It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Keep On Rockin', Give You Till Monday, Hope You Like It, That, All Because of You, Old Time Rocker, Oh Lord, Natural Born Loser, Strange Man, Ain't It Just Like a Woman, Geordie's Lost His Liggy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка

Удостоенный несравненного вокального таланта Брайана Джонсона, который позже прославился на весь мир как вокалист группы AC/DC, хард-рокер Джорди из Ньюкасл-апон-Тайн выпустил ряд влиятельных альбомов в 1970-х годах и даже побывал на верхних строчках хит-парадов синглов. Первые и самые популярные синглы Джорди — «Don't Do That» и «All Because of You» соответственно — вошли в выдающийся Hope You Like It хорошо принятый дебютный альбом группы 1973 года. Hope You Like It звучание которого находится где-то между глэм-стомпом Slade и блюзовым стилем Led Zeppelin, и спустя 50 лет все еще дарит заряд североанглийского воздуха. В переиздание 2024 года включены отреставрированные оригинальные иллюстрации, включая внутреннюю сумку с принтом, напечатанные на 140-граммовом черном виниле.

Отзывы о товаре Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797910140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Geordie
Альбом (сингл)
Hope You Like It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Keep On Rockin', Give You Till Monday, Hope You Like It, That, All Because of You, Old Time Rocker, Oh Lord, Natural Born Loser, Strange Man, Ain't It Just Like a Woman, Geordie's Lost His Liggy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Удостоенный несравненного вокального таланта Брайана Джонсона, который позже прославился на весь мир как вокалист группы AC/DC, хард-рокер Джорди из Ньюкасл-апон-Тайн выпустил ряд влиятельных альбомов в 1970-х годах и даже побывал на верхних строчках хит-парадов синглов. Первые и самые популярные синглы Джорди — «Don't Do That» и «All Because of You» соответственно — вошли в выдающийся Hope You Like It хорошо принятый дебютный альбом группы 1973 года. Hope You Like It звучание которого находится где-то между глэм-стомпом Slade и блюзовым стилем Led Zeppelin, и спустя 50 лет все еще дарит заряд североанглийского воздуха. В переиздание 2024 года включены отреставрированные оригинальные иллюстрации, включая внутреннюю сумку с принтом, напечатанные на 140-граммовом черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Geordie - Hope You Like It (5014797910140) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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