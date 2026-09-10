Michael Frank - Le Grand Amour (0190295348748) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michael Frank
Альбом (сингл)
LE GRAND AMOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387864
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0190295348748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michael Frank
Альбом (сингл)
LE GRAND AMOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il Faut Y Croire, Pardonne-Moi Ces Mots Damour, Liberte, Rendez-Vous, Sausalito Nous Verrons Verone, Monde (Version Acoustique), Ou Vont Les Baisers Voles x, Dansons Encore, Nest Pas Un Adieu, Ciao Ciao, Le Grand Amour Existe Encore, Tout Seul on Nest Pas Assez, Le Temps Quil Nous Reste (Version Acoustique)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
чехол для подушки
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Frank - Le Grand Amour (0190295348748) виниловая пластинка
Издание включает один бонусный трек, а также чехол для подушки. Клод Лемель - французский поэт-песенник. Является автором слов песен выдающихся исполнителей, среди которых - Джо Дассен, Серж Реджани, Фрида Боккара, Изабель Обре, Мирей Матьё, Жильбер Беко, Мишель Фюген и многие другие. В 2006 году был создан конкурс Grand Prix Claude Lemesle, который позже сменил своё название на Prix Pierre Delano? в честь умершего автора французских песен Пьера Деланоэ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0190295348748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michael Frank
Альбом (сингл)
LE GRAND AMOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il Faut Y Croire, Pardonne-Moi Ces Mots Damour, Liberte, Rendez-Vous, Sausalito Nous Verrons Verone, Monde (Version Acoustique), Ou Vont Les Baisers Voles x, Dansons Encore, Nest Pas Un Adieu, Ciao Ciao, Le Grand Amour Existe Encore, Tout Seul on Nest Pas Assez, Le Temps Quil Nous Reste (Version Acoustique)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
чехол для подушки
Страна производитель
США
Издание включает один бонусный трек, а также чехол для подушки. Клод Лемель - французский поэт-песенник. Является автором слов песен выдающихся исполнителей, среди которых - Джо Дассен, Серж Реджани, Фрида Боккара, Изабель Обре, Мирей Матьё, Жильбер Беко, Мишель Фюген и многие другие. В 2006 году был создан конкурс Grand Prix Claude Lemesle, который позже сменил своё название на Prix Pierre Delano? в честь умершего автора французских песен Пьера Деланоэ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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