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Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка

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Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка - фото 1
Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка - фото 2
Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Synapson
Альбом (сингл)
Global Musique
Жанр
House, Trance
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка - фото 1
  • Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка - фото 2
  • Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424591
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295112875]
Исполнитель
Synapson
Альбом (сингл)
Global Musique
Жанр
House, Trance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка

Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295112875]
Исполнитель
Synapson
Альбом (сингл)
Global Musique
Жанр
House, Trance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Synapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка - по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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