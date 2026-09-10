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Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка

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Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка - фото 1
Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка - фото 2
Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Dave Brubeck Quartet
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка - фото 1
  • Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка - фото 2
  • Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387367
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Dave Brubeck Quartet
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Take Five, Blue Rondo A La Turk, Camptown Races, Tonight, Unsquare Dance, Paradiddle Joe (with Carmen McCrae), I'm In A Dancing Mood, It's A Raggy Waltz, The Trolley Song, Eleven Four, Bossa Nova USA, Take Five (with Carmen McCrae)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка

Сборник лучших композиций великого джазмэна Дейва Брубека. Клавишник, руководитель оркестра и композитор Дейв Брубек - человек, про которого газета New York Times писала, что «благодаря ему джаз снова стал популярным в пятидесятые и шестидесятые годы». Он не всегда нравился критикам, но, рожденные во внутреннем противостоянии его фортепиано и альт-саксофона Пола Дезмонда, лучшие работы The Dave Brubeck Quartet по-прежнему звучат оригинально. В Великобритании Daily Telegraph назвала Брубека «одним из самых известных джазовых музыкантов 20-го века», добавив, что «его запись «Take Five» остается одной из немногих джазовых записей, мгновенно признанных широкой публикой». Но, как известно поклонникам, в музыке Дейва Брубека было нечто большее, чем одна композиция или альбом. Дейв Брубек оставил в наследство материал, который пережил время и место, где он впервые появился.

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Dave Brubeck Quartet
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Take Five, Blue Rondo A La Turk, Camptown Races, Tonight, Unsquare Dance, Paradiddle Joe (with Carmen McCrae), I'm In A Dancing Mood, It's A Raggy Waltz, The Trolley Song, Eleven Four, Bossa Nova USA, Take Five (with Carmen McCrae)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Сборник лучших композиций великого джазмэна Дейва Брубека. Клавишник, руководитель оркестра и композитор Дейв Брубек - человек, про которого газета New York Times писала, что «благодаря ему джаз снова стал популярным в пятидесятые и шестидесятые годы». Он не всегда нравился критикам, но, рожденные во внутреннем противостоянии его фортепиано и альт-саксофона Пола Дезмонда, лучшие работы The Dave Brubeck Quartet по-прежнему звучат оригинально. В Великобритании Daily Telegraph назвала Брубека «одним из самых известных джазовых музыкантов 20-го века», добавив, что «его запись «Take Five» остается одной из немногих джазовых записей, мгновенно признанных широкой публикой». Но, как известно поклонникам, в музыке Дейва Брубека было нечто большее, чем одна композиция или альбом. Дейв Брубек оставил в наследство материал, который пережил время и место, где он впервые появился.
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