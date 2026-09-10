Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка
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Описание товара Brubeck, Dave / Quartet, Greatest Hits (5060348582885) виниловая пластинка
Сборник лучших композиций великого джазмэна Дейва Брубека. Клавишник, руководитель оркестра и композитор Дейв Брубек - человек, про которого газета New York Times писала, что «благодаря ему джаз снова стал популярным в пятидесятые и шестидесятые годы». Он не всегда нравился критикам, но, рожденные во внутреннем противостоянии его фортепиано и альт-саксофона Пола Дезмонда, лучшие работы The Dave Brubeck Quartet по-прежнему звучат оригинально. В Великобритании Daily Telegraph назвала Брубека «одним из самых известных джазовых музыкантов 20-го века», добавив, что «его запись «Take Five» остается одной из немногих джазовых записей, мгновенно признанных широкой публикой». Но, как известно поклонникам, в музыке Дейва Брубека было нечто большее, чем одна композиция или альбом. Дейв Брубек оставил в наследство материал, который пережил время и место, где он впервые появился.
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