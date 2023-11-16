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Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
BLOW BY BLOW
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387306
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BECK, JEFF
filter_none Товар входит в коллекцию BECK, JEFF

Коллекция BECK, JEFF


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397923315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
BLOW BY BLOW
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Know What I Mean, She's A Woman, Constipated Duck, Air Blower, Scatterbrain, Cause We've Ended As Lovers, Thelonius, Freeway Jam, Diamond Dust
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка

Track List

A1You Know What I Mean4:02
A2She's A Woman4:28
A3Constipated Duck2:50
A4AIR Blower5:07
A5Scatterbrain5:30
B1Cause We've Ended As Lovers5:51
B2Thelonius3:17
B3Freeway Jam4:57
B4Diamond Dust8:24

Отзывы о товаре Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка

16.11.2023
Михаил

Достоинства:
Хорошее современное переиздание.
Качество на высоте.

Недостатки:
нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397923315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
BLOW BY BLOW
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Know What I Mean, She's A Woman, Constipated Duck, Air Blower, Scatterbrain, Cause We've Ended As Lovers, Thelonius, Freeway Jam, Diamond Dust
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1You Know What I Mean4:02
A2She's A Woman4:28
A3Constipated Duck2:50
A4AIR Blower5:07
A5Scatterbrain5:30
B1Cause We've Ended As Lovers5:51
B2Thelonius3:17
B3Freeway Jam4:57
B4Diamond Dust8:24
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.11.2023
Михаил

Достоинства:
Хорошее современное переиздание.
Качество на высоте.

Недостатки:
нет


Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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