Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
BLOW BY BLOW
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 387306
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2 920 руб.
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Коллекция BECK, JEFF
Коллекция BECK, JEFF
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397923315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
BLOW BY BLOW
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Know What I Mean, She's A Woman, Constipated Duck, Air Blower, Scatterbrain, Cause We've Ended As Lovers, Thelonius, Freeway Jam, Diamond Dust
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка
Track List
|A1
|You Know What I Mean
|4:02
|A2
|She's A Woman
|4:28
|A3
|Constipated Duck
|2:50
|A4
|AIR Blower
|5:07
|A5
|Scatterbrain
|5:30
|B1
|Cause We've Ended As Lovers
|5:51
|B2
|Thelonius
|3:17
|B3
|Freeway Jam
|4:57
|B4
|Diamond Dust
|8:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397923315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
BLOW BY BLOW
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Know What I Mean, She's A Woman, Constipated Duck, Air Blower, Scatterbrain, Cause We've Ended As Lovers, Thelonius, Freeway Jam, Diamond Dust
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|You Know What I Mean
|4:02
|A2
|She's A Woman
|4:28
|A3
|Constipated Duck
|2:50
|A4
|AIR Blower
|5:07
|A5
|Scatterbrain
|5:30
|B1
|Cause We've Ended As Lovers
|5:51
|B2
|Thelonius
|3:17
|B3
|Freeway Jam
|4:57
|B4
|Diamond Dust
|8:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Хорошее современное переиздание.
Качество на высоте.
Недостатки:
нет
Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jeff Beck - Blow By Blow (coloured) (0194397923315) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошее современное переиздание.
Качество на высоте.
Недостатки:
нет