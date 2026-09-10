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Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS

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Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS - фото 1
Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для фона
  • Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS - фото 1
  • Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384734
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейн для фона
Размеры в упаковке, см
22х13х4
Вес, г.
200

Описание товара Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS

Крюки 081 —идеальный продукт для каждого фотографа, которому нужно легко и быстро повесить бумажный фон на стойки. Крюки Baby Hook для держателя фона Expan легко надеваются на крепления 16 мм (5/8) верхнего подъемного элемента стоек.

Отзывы о товаре Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейн для фона
Описание
Крюки 081 —идеальный продукт для каждого фотографа, которому нужно легко и быстро повесить бумажный фон на стойки. Крюки Baby Hook для держателя фона Expan легко надеваются на крепления 16 мм (5/8) верхнего подъемного элемента стоек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для фона Manfrotto 081 Baby Hooks Крючок для фона BABY HOOKS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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