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Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный

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Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%
230 руб.  860 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 378479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный
230 руб. -73%
860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
50

Описание товара Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный

Чехлы для телефонов Pero представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти клип-кейсы, изготовленные из высококачественного силикона, предлагают надежную защиту вашего устройства от царапин, ударов и пыли. Прозрачный дизайн позволяет сохранить оригинальный вид телефона, не пряча его естественную красоту. Чехлы Pero обладают отличной гибкостью, облегчающей их установку и снятие, а также обеспечивают надежный захват, предотвращающий случайные выскальзывания из рук. Если вам важны элегантность и защита, прозрачные силиконовые чехлы от Pero станут вашим идеальным выбором.

Отзывы о товаре Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов Pero представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти клип-кейсы, изготовленные из высококачественного силикона, предлагают надежную защиту вашего устройства от царапин, ударов и пыли. Прозрачный дизайн позволяет сохранить оригинальный вид телефона, не пряча его естественную красоту. Чехлы Pero обладают отличной гибкостью, облегчающей их установку и снятие, а также обеспечивают надежный захват, предотвращающий случайные выскальзывания из рук. Если вам важны элегантность и защита, прозрачные силиконовые чехлы от Pero станут вашим идеальным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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