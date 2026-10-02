Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%230 руб. 860 руб.
В наличии
Код товара: 378479
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
230 руб. -73%
860 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
50
Описание товара Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный
Чехлы для телефонов Pero представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти клип-кейсы, изготовленные из высококачественного силикона, предлагают надежную защиту вашего устройства от царапин, ударов и пыли. Прозрачный дизайн позволяет сохранить оригинальный вид телефона, не пряча его естественную красоту. Чехлы Pero обладают отличной гибкостью, облегчающей их установку и снятие, а также обеспечивают надежный захват, предотвращающий случайные выскальзывания из рук. Если вам важны элегантность и защита, прозрачные силиконовые чехлы от Pero станут вашим идеальным выбором.
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов Pero представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти клип-кейсы, изготовленные из высококачественного силикона, предлагают надежную защиту вашего устройства от царапин, ударов и пыли. Прозрачный дизайн позволяет сохранить оригинальный вид телефона, не пряча его естественную красоту. Чехлы Pero обладают отличной гибкостью, облегчающей их установку и снятие, а также обеспечивают надежный захват, предотвращающий случайные выскальзывания из рук. Если вам важны элегантность и защита, прозрачные силиконовые чехлы от Pero станут вашим идеальным выбором.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Клип-кейс PERO силикон для Apple iPhone 11 прозрачный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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