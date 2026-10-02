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Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107)

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Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 1
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 2
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 3
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 4
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 5
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 6
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал чехла
эко-кожа
Цвет
фиолетовый
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 1
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 2
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 3
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 4
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 5
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 6
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 419639
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107)
260 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Книжка
Материал чехла
эко-кожа
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107)

Чехол (флип-кейс) Redline iBox Universal — это маленькая, но незаменимая деталь для повседневной жизни, которая сохранит ваш смартфон в идеальном виде. Этот аксессуар защитит не только корпус от царапин, но и внутренние компоненты от повреждений. Совместим с моделью универсальный 5-6". Этот чехол-книжка закрывает смартфон со всех сторон, в том числе и экран, поэтому флип-кейс идеально подходит тем, кто хочет максимальной защиты. Чехол из икусственной кожи выглядит аккуратно и статусно, а мягкая текстура дарит приятные тактильные ощущения. Такой материал хорошо переносит эксплуатацию, отличается долговечностью и простотой в уходе.

Отзывы о товаре Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Книжка
Материал чехла
эко-кожа
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол (флип-кейс) Redline iBox Universal — это маленькая, но незаменимая деталь для повседневной жизни, которая сохранит ваш смартфон в идеальном виде. Этот аксессуар защитит не только корпус от царапин, но и внутренние компоненты от повреждений. Совместим с моделью универсальный 5-6". Этот чехол-книжка закрывает смартфон со всех сторон, в том числе и экран, поэтому флип-кейс идеально подходит тем, кто хочет максимальной защиты. Чехол из икусственной кожи выглядит аккуратно и статусно, а мягкая текстура дарит приятные тактильные ощущения. Такой материал хорошо переносит эксплуатацию, отличается долговечностью и простотой в уходе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Universal фиолетовый (УТ000010107) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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