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Бинокль STURMAN 12x25, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль STURMAN 12x25, черный

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Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 1
Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 2
Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 3
Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 4
Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 1
  • Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 2
  • Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 3
  • Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 4
  • Бинокль STURMAN 12x25, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378091
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Характеристики

Бренд
STURMAN
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х11
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль STURMAN 12x25, черный

Бинокль Sturman 12x25 можно использовать как на открытой местности, так и в помещении. Благодаря минимальному фокусному расстоянию в 5 м и оптимальному увеличению 12х. Вы сможете вести наблюдения за спортивными соревнованиями на стадионе или за театральным представлением на сцене театра.

Отзывы о товаре Бинокль STURMAN 12x25, черный




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Характеристики
Бренд
STURMAN
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Sturman 12x25 можно использовать как на открытой местности, так и в помещении. Благодаря минимальному фокусному расстоянию в 5 м и оптимальному увеличению 12х. Вы сможете вести наблюдения за спортивными соревнованиями на стадионе или за театральным представлением на сцене театра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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