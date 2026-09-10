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Блендер погружной Vitek VT-8543 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Vitek VT-8543

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Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 6
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 7
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 8
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 9
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 10
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 11
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 12
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 13
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 14
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 15
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 16
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 17
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 18
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 19
Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 6
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 7
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 8
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 9
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 10
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 11
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 12
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 13
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 14
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 15
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 16
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 17
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 18
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 19
  • Блендер погружной Vitek VT-8543 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377416
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик/металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
блендер, измельчитель 0.5 л, мерный стакан 0.6 л, насадка-венчик
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение, взбивание, перемешивание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8543

Блендер Vitek VT-8543Идеально справиться со смешиванием или измельчением ингредиентов блюда способен погружной блендер VITEK VT-8543. В комплект к нему входят чаша объемом 500 мл, высокий стакан объемом 600 мл и насадка-венчик. Отличительной особенностью блендера является плавная регулировка 6-ти предусмотренных в приборе скоростей. А для самых сложных случаев в нем имеется режим TURBO, который легко справится даже с самыми твердыми ингредиентами. Нельзя не отметить и необыкновенный комфорт в эксплуатации устройства, который обеспечивает световой индикатор работы прибора — красивая LED-подсветка.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-8543




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик/металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
блендер, измельчитель 0.5 л, мерный стакан 0.6 л, насадка-венчик
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение, взбивание, перемешивание
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Vitek VT-8543Идеально справиться со смешиванием или измельчением ингредиентов блюда способен погружной блендер VITEK VT-8543. В комплект к нему входят чаша объемом 500 мл, высокий стакан объемом 600 мл и насадка-венчик. Отличительной особенностью блендера является плавная регулировка 6-ти предусмотренных в приборе скоростей. А для самых сложных случаев в нем имеется режим TURBO, который легко справится даже с самыми твердыми ингредиентами. Нельзя не отметить и необыкновенный комфорт в эксплуатации устройства, который обеспечивает световой индикатор работы прибора — красивая LED-подсветка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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