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Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1

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Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 1
Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 2
Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 3
Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 4
Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 5
Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 6
Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 7
Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 8
Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
650
Количество насадок в комплекте
1
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
  • Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 1
  • Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 2
  • Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 3
  • Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 4
  • Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 5
  • Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 6
  • Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 7
  • Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 8
  • Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 990 руб.  4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695646
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
650
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
моторный блок, стакан блендера, крышка стакана блендера, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка. Аккумулятор приобретается отдельно!
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от перегрузки, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1

Стационарный блендер Garlyn воплощает компактность и практичность. Его мощность в 650 Вт позволяет легко справляться с измельчением и смешиванием; при этом пластиковая чаша объёмом 0,6 литра не займёт много места на кухне — отличный выбор для небольших порций смузи, коктейлей или соусов. Надёжные металлические ножи обеспечивают эффективную работу, а две скорости дают свободу для разных рецептов. Минимальный вес — всего 0,93 кг — делает блендер Garlyn невероятно удобным в использовании и хранении.

Отзывы о товаре Блендер портативный беспроводной Garlyn FreedomCook SB1

05.07.2025
Данила

Достоинства:
Топ работает через приложение очень удобно

Недостатки:
нет их

Комментарий:
Второй месяц пользую блендером, очень удобно что он работает через приложение и я его без проблем запускаю дистанционно. Очень порадовала функция, отложенный старт. Блендером очень доволен, работает не громко (что важно для меня так как есть грудные дети)ю.



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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
650
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
моторный блок, стакан блендера, крышка стакана блендера, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка. Аккумулятор приобретается отдельно!
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Развернуть
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от перегрузки, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный блендер Garlyn воплощает компактность и практичность. Его мощность в 650 Вт позволяет легко справляться с измельчением и смешиванием; при этом пластиковая чаша объёмом 0,6 литра не займёт много места на кухне — отличный выбор для небольших порций смузи, коктейлей или соусов. Надёжные металлические ножи обеспечивают эффективную работу, а две скорости дают свободу для разных рецептов. Минимальный вес — всего 0,93 кг — делает блендер Garlyn невероятно удобным в использовании и хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.07.2025
Данила

Достоинства:
Топ работает через приложение очень удобно

Недостатки:
нет их

Комментарий:
Второй месяц пользую блендером, очень удобно что он работает через приложение и я его без проблем запускаю дистанционно. Очень порадовала функция, отложенный старт. Блендером очень доволен, работает не громко (что важно для меня так как есть грудные дети)ю.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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