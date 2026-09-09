Блендер стационарный Kitfort КТ-1381
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1381
Блендер Kitfort КТ-1381 мощностью 500 Вт обладает классическим стационарным корпусом белого цвета. Представленная модель способна справляться с разными задачами, от измельчения фруктов и овощей в пюре до замешивания жидкого теста для блинчиков. С насадкой-кофемолкой зерна будут «превращаться» в качественную основу для вашего любимого напитка. Мельничка для специй поможет приобрести пряностям мелкую однородную структуру. Для этого модель имеет две скорости вращения, 15000 и 19200 оборотов в минуту. Прозрачный кувшин прибора благодаря объему 1.5 л вмещает сразу несколько порций пищи. За счет того, что емкость изготовлена из закаленного стекла, она отличается высокой прочностью. Кроме того, ее легко снимать за счет ручки сбоку и просто мыть. Благодаря нескользящим ножкам блендер Kitfort КТ-1381 не перемещается по столу даже во время интенсивной работы.
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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