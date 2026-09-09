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Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Kitfort КТ-1381

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Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 1
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 2
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 3
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 4
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 5
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 6
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 7
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 8
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 9
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 10
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 11
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 12
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 13
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 14
Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
19200
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 1
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 2
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 3
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 4
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 5
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 6
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 7
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 8
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 9
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 10
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 11
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 12
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 13
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 14
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1381 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295570
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.7
Комплектация
В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан.
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
19200
Функции и особенности
В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х19
Вес, кг.
4.45

Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1381

Блендер Kitfort КТ-1381 мощностью 500 Вт обладает классическим стационарным корпусом белого цвета. Представленная модель способна справляться с разными задачами, от измельчения фруктов и овощей в пюре до замешивания жидкого теста для блинчиков. С насадкой-кофемолкой зерна будут «превращаться» в качественную основу для вашего любимого напитка. Мельничка для специй поможет приобрести пряностям мелкую однородную структуру. Для этого модель имеет две скорости вращения, 15000 и 19200 оборотов в минуту. Прозрачный кувшин прибора благодаря объему 1.5 л вмещает сразу несколько порций пищи. За счет того, что емкость изготовлена из закаленного стекла, она отличается высокой прочностью. Кроме того, ее легко снимать за счет ручки сбоку и просто мыть. Благодаря нескользящим ножкам блендер Kitfort КТ-1381 не перемещается по столу даже во время интенсивной работы.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-1381




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.7
Комплектация
В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан.
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
19200
Функции и особенности
В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан.
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Kitfort КТ-1381 мощностью 500 Вт обладает классическим стационарным корпусом белого цвета. Представленная модель способна справляться с разными задачами, от измельчения фруктов и овощей в пюре до замешивания жидкого теста для блинчиков. С насадкой-кофемолкой зерна будут «превращаться» в качественную основу для вашего любимого напитка. Мельничка для специй поможет приобрести пряностям мелкую однородную структуру. Для этого модель имеет две скорости вращения, 15000 и 19200 оборотов в минуту. Прозрачный кувшин прибора благодаря объему 1.5 л вмещает сразу несколько порций пищи. За счет того, что емкость изготовлена из закаленного стекла, она отличается высокой прочностью. Кроме того, ее легко снимать за счет ручки сбоку и просто мыть. Благодаря нескользящим ножкам блендер Kitfort КТ-1381 не перемещается по столу даже во время интенсивной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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