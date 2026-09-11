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Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный

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Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный - фото 1
Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный - фото 2
Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный - фото 3
Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
  • Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный - фото 1
  • Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный - фото 2
  • Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный - фото 3
  • Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499834
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
пластик
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
- блендер;- крышка со съемным колпачком;- нож (6 лезвий);- руководство по эксплуатации;- гарантийный талон.
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Функции и особенности
колка льдаплавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х21
Вес, кг.
3.79

Описание товара Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный

Стационарный, для смузи, мощность 1200 Вт, объем чаши 1.5 л, материал чаши стекло, режимы смешивания: импульсный.

Отзывы о товаре Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
пластик
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
- блендер;- крышка со съемным колпачком;- нож (6 лезвий);- руководство по эксплуатации;- гарантийный талон.
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Функции и особенности
колка льдаплавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный, для смузи, мощность 1200 Вт, объем чаши 1.5 л, материал чаши стекло, режимы смешивания: импульсный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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