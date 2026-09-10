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Наушники PERO EP01 серая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники PERO EP01 серая

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Наушники PERO EP01 серая - фото 1
Наушники PERO EP01 серая - фото 2
Наушники PERO EP01 серая - фото 3
Наушники PERO EP01 серая - фото 4
Наушники PERO EP01 серая - фото 5
Наушники PERO EP01 серая - фото 6
Наушники PERO EP01 серая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники PERO EP01 серая - фото 1
  • Наушники PERO EP01 серая - фото 2
  • Наушники PERO EP01 серая - фото 3
  • Наушники PERO EP01 серая - фото 4
  • Наушники PERO EP01 серая - фото 5
  • Наушники PERO EP01 серая - фото 6
  • Наушники PERO EP01 серая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
280 руб.  419 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366102
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Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
50

Описание товара Наушники PERO EP01 серая

Магнитное крепление корпуса наушников друг с другом позволяет надежно их зафиксировать на шее в момент, когда они не используются. Кабель в тканевой оплетке более устойчив к повреждениям при частом использовании. Надежная сборка наушников EP01 из высококачественных материалов подарит полнообъемное динамическое звучание.

Отзывы о товаре Наушники PERO EP01 серая




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Наушники
Описание
Магнитное крепление корпуса наушников друг с другом позволяет надежно их зафиксировать на шее в момент, когда они не используются. Кабель в тканевой оплетке более устойчив к повреждениям при частом использовании. Надежная сборка наушников EP01 из высококачественных материалов подарит полнообъемное динамическое звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники PERO EP01 серая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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