Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329)
Сетевой фильтр-удлинитель от известного бренда Defender — это надежное и функциональное решение для подключения нескольких электрических приборов одновременно. Вес устройства составляет всего 0,34 кг, что делает его легким и удобным для использования в любом помещении. С длиной шнура в 1,8 метра, этот сетевой фильтр предоставляет широкие возможности для размещения, даже если розетка находится на значительном удалении. В комплекте предусмотрено 5 розеток типа F (евророзетка), что позволяет подключить сразу несколько устройств. Каждая розетка оборудована заземлением, обеспечивающим дополнительную безопасность при эксплуатации. Устройство рассчитано на работу в сетях с напряжением 230 В и поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А. Это позволяет подключать приборы с общей мощностью до 2200 Вт. Важно отметить, что данный сетевой фильтр можно крепить на стену, что обеспечит еще больше удобства и порядка в вашем пространстве. Элегантный черный цвет корпуса делает этот удлинитель стильным дополнением к вашему интерьеру. Сетевой фильтр-удлинитель произведен в Китае с использованием качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Defender — это ваш надежный партнер в мире электрических аксессуаров, предлагающий сочетание передовых технологий и высокого качества.
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