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Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329)

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Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 1
Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 2
Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 3
Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 4
Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 5
Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 6
Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 7
Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 8
Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 4
  • Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 5
  • Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 6
  • Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 7
  • Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 8
  • Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365641
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
420

Описание товара Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329)

Сетевой фильтр-удлинитель от известного бренда Defender — это надежное и функциональное решение для подключения нескольких электрических приборов одновременно. Вес устройства составляет всего 0,34 кг, что делает его легким и удобным для использования в любом помещении. С длиной шнура в 1,8 метра, этот сетевой фильтр предоставляет широкие возможности для размещения, даже если розетка находится на значительном удалении. В комплекте предусмотрено 5 розеток типа F (евророзетка), что позволяет подключить сразу несколько устройств. Каждая розетка оборудована заземлением, обеспечивающим дополнительную безопасность при эксплуатации. Устройство рассчитано на работу в сетях с напряжением 230 В и поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А. Это позволяет подключать приборы с общей мощностью до 2200 Вт. Важно отметить, что данный сетевой фильтр можно крепить на стену, что обеспечит еще больше удобства и порядка в вашем пространстве. Элегантный черный цвет корпуса делает этот удлинитель стильным дополнением к вашему интерьеру. Сетевой фильтр-удлинитель произведен в Китае с использованием качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Defender — это ваш надежный партнер в мире электрических аксессуаров, предлагающий сочетание передовых технологий и высокого качества.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender M518 1.8м, 5 розеток (99329)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
нет
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель от известного бренда Defender — это надежное и функциональное решение для подключения нескольких электрических приборов одновременно. Вес устройства составляет всего 0,34 кг, что делает его легким и удобным для использования в любом помещении. С длиной шнура в 1,8 метра, этот сетевой фильтр предоставляет широкие возможности для размещения, даже если розетка находится на значительном удалении. В комплекте предусмотрено 5 розеток типа F (евророзетка), что позволяет подключить сразу несколько устройств. Каждая розетка оборудована заземлением, обеспечивающим дополнительную безопасность при эксплуатации. Устройство рассчитано на работу в сетях с напряжением 230 В и поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А. Это позволяет подключать приборы с общей мощностью до 2200 Вт. Важно отметить, что данный сетевой фильтр можно крепить на стену, что обеспечит еще больше удобства и порядка в вашем пространстве. Элегантный черный цвет корпуса делает этот удлинитель стильным дополнением к вашему интерьеру. Сетевой фильтр-удлинитель произведен в Китае с использованием качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Defender — это ваш надежный партнер в мире электрических аксессуаров, предлагающий сочетание передовых технологий и высокого качества.
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Доставка
Отзывы


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