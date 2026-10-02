Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%540 руб. 1 050 руб.
В наличии
Код товара: 301840
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
540 руб. -49%
1 050 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
0,5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х7х6
Вес, г.
300
Описание товара Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНLB-4 предназначен для защиты подключённых устройств от возникающих в электросети импульсных помех, короткого замыкания и перегрузок. Короче длина — меньше цена! Шнур длиной 0.5 м позволяет не переплачивать за лишние метры и не захламляет пространство.
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Бренд
Тип товара
Удлинитель
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
0,5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНLB-4 предназначен для защиты подключённых устройств от возникающих в электросети импульсных помех, короткого замыкания и перегрузок. Короче длина — меньше цена! Шнур длиной 0.5 м позволяет не переплачивать за лишние метры и не захламляет пространство.
Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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