Удлинитель Defender S430 3 м 4 розетки (99238)
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%550 руб. 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 354307
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
260
Описание товара Удлинитель Defender S430 3 м 4 розетки (99238)
Удлинитель Defender с выключателем. Розетки с заземлением. Может быть закреплен на стене.
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Удлинитель Defender с выключателем. Розетки с заземлением. Может быть закреплен на стене.
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