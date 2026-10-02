Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый
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Характеристики
Описание товара Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый
Сетевой фильтр/удлинитель Buro представляет собой надежное и практичное решение для подключения ваших электрических устройств. Этот компактный и легкий удлинитель весом всего 0,13 кг выполнен в стильном белом цвете, что делает его универсальным аксессуаром для любого интерьера. Buro оснащен тремя розетками типа F (евророзетка), все из которых оборудованы заземлением, обеспечивая безопасность и стабильность работы подключенных приборов. Удлинитель снабжен входной вилкой типа F (евровилка), что позволяет подключать его к стандартным европейским розеткам. Одним из главных преимуществ данного устройства является защита от короткого замыкания, что гарантирует надежную работу в любых условиях. Удлинитель Buro рассчитан на максимальный ток нагрузки 16 А и способен выдерживать максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт, что делает его идеальным выбором для домашних и офисных приборов. С длиной шнура, специально адаптированной для удобного подключения, сетевой фильтр Buro обеспечивает свободу размещения устройств и удобство в повседневном использовании. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, этот удлинитель станет незаменимым помощником в обеспечении электричеством ваших устройств и обеспечении их безопасной эксплуатации в сети 220 В.
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