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Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый

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Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый - фото 1
Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый - фото 2
Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый - фото 3
Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с заземлением
3
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый - фото 1
  • Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый - фото 2
  • Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый - фото 3
  • Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
540 руб.  830 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255662
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый
540 руб. -35%
830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
3
USB разъем
нет
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х4
Вес, г.
115

Описание товара Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый

Сетевой фильтр/удлинитель Buro представляет собой надежное и практичное решение для подключения ваших электрических устройств. Этот компактный и легкий удлинитель весом всего 0,13 кг выполнен в стильном белом цвете, что делает его универсальным аксессуаром для любого интерьера. Buro оснащен тремя розетками типа F (евророзетка), все из которых оборудованы заземлением, обеспечивая безопасность и стабильность работы подключенных приборов. Удлинитель снабжен входной вилкой типа F (евровилка), что позволяет подключать его к стандартным европейским розеткам. Одним из главных преимуществ данного устройства является защита от короткого замыкания, что гарантирует надежную работу в любых условиях. Удлинитель Buro рассчитан на максимальный ток нагрузки 16 А и способен выдерживать максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт, что делает его идеальным выбором для домашних и офисных приборов. С длиной шнура, специально адаптированной для удобного подключения, сетевой фильтр Buro обеспечивает свободу размещения устройств и удобство в повседневном использовании. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, этот удлинитель станет незаменимым помощником в обеспечении электричеством ваших устройств и обеспечении их безопасной эксплуатации в сети 220 В.

Отзывы о товаре Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
3
USB разъем
нет
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
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Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр/удлинитель Buro представляет собой надежное и практичное решение для подключения ваших электрических устройств. Этот компактный и легкий удлинитель весом всего 0,13 кг выполнен в стильном белом цвете, что делает его универсальным аксессуаром для любого интерьера. Buro оснащен тремя розетками типа F (евророзетка), все из которых оборудованы заземлением, обеспечивая безопасность и стабильность работы подключенных приборов. Удлинитель снабжен входной вилкой типа F (евровилка), что позволяет подключать его к стандартным европейским розеткам. Одним из главных преимуществ данного устройства является защита от короткого замыкания, что гарантирует надежную работу в любых условиях. Удлинитель Buro рассчитан на максимальный ток нагрузки 16 А и способен выдерживать максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт, что делает его идеальным выбором для домашних и офисных приборов. С длиной шнура, специально адаптированной для удобного подключения, сетевой фильтр Buro обеспечивает свободу размещения устройств и удобство в повседневном использовании. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, этот удлинитель станет незаменимым помощником в обеспечении электричеством ваших устройств и обеспечении их безопасной эксплуатации в сети 220 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый - этот товар вы можете купить по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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