Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 365648
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Доставка в Санкт-Петербурге
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530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
600
Описание товара Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey
Компактное устройство для защиты бытовой и офисной техники от перегрузок и импульсных помех. Обеспечивает безопасное подключение нескольких приборов одновременно.
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Развернуть
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Компактное устройство для защиты бытовой и офисной техники от перегрузок и импульсных помех. Обеспечивает безопасное подключение нескольких приборов одновременно.
Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey - этот товар вы можете купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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