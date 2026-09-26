Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 0.5м, 5 розеток
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%540 руб. 1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 301841
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х7х6
Вес, г.
300
Описание товара Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 0.5м, 5 розеток
Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 даст вам возможность одновременно подключить в сеть до пяти приборов и при этом защитит их от возможных сбоев в сети в виде перегрузок, короткого замыкания. Фильтр отличает наличие пяти заземленных розеток типа F (евророзетка). Входная вилка относится к этому же типу. Благодаря продуманной конструкции корпуса, внутри фильтра не осядет пыль. Длина кабеля равна 0.5 м. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, мощность подключений нагрузки – 2200 Вт. Гарнизон EHLW-4 имеет общий выключатель розеток и индикатор напряжения.
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Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 даст вам возможность одновременно подключить в сеть до пяти приборов и при этом защитит их от возможных сбоев в сети в виде перегрузок, короткого замыкания. Фильтр отличает наличие пяти заземленных розеток типа F (евророзетка). Входная вилка относится к этому же типу. Благодаря продуманной конструкции корпуса, внутри фильтра не осядет пыль. Длина кабеля равна 0.5 м. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, мощность подключений нагрузки – 2200 Вт. Гарнизон EHLW-4 имеет общий выключатель розеток и индикатор напряжения.
Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 0.5м, 5 розеток - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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