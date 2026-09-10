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Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230)

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Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230) - фото 1
Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230) - фото 2
Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230) - фото 3
Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинители
  • Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230) - фото 1
  • Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230) - фото 2
  • Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230) - фото 3
  • Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
510 руб.  750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354308
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
260

Описание товара Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230)

5 розеток с заземлением. Корпус из негорючего пластика. Максимальная нагрузка: 2200 Вт. Номинальное напряжение/частота: 230 В / 50 Гц.

Отзывы о товаре Удлинитель Defender E530 3 м 5 розеток (99230)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Описание
5 розеток с заземлением. Корпус из негорючего пластика. Максимальная нагрузка: 2200 Вт. Номинальное напряжение/частота: 230 В / 50 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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