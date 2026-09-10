Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326)
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326)
Сетевые фильтры и удлинители Defender предлагают надежное и безопасное решение для подключения ваших электронных устройств. Этот удлинитель оснащен шнуром длиной 3 метра, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство в использовании даже на значительном расстоянии от розеток. С четырьмя розетками типа F (евророзетка), он поддерживает соединение с большинством электроприборов, широко используемых в Европе. Рассчитанный на работу с напряжением сети 230 В, этот сетевой фильтр выдерживает максимальный ток нагрузки в 10 А, что соответствует максимальной мощности подключенной нагрузки до 2200 Вт. Такой уровень производительности делает его идеальным выбором для питания компьютеров, аудиосистем, бытовой техники и других устройств. Сетевой фильтр Defender подчеркивается элегантным и строгим черным цветом, который с легкостью впишется в любой интерьер. Дополнительное удобство обеспечивает возможность крепления удлинителя на стену, что позволяет сэкономить рабочее пространство и поддерживать порядок. Сетевой фильтр весит всего 0,39 кг, что облегчает его установку и перемещение. Для обеспечения дополнительной безопасности все розетки оснащены заземлением, что снижает риск повреждения подключенных устройств. Сетевые фильтры Defender — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и безопасность в использовании электрической техники.
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