Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Kitfort КТ-586-1 белый
Проводной вертикальный пылесос Kitfort КТ-586-1 белый Лёгкое и увлекательное занятие! Вертикальный пылесос Kitfort КТ-586 удобен для уборки различных поверхностей: линолеум, паркет, ламинат, ковёр, ковровые покрытия, плитка, мрамор и т.д. Он компактный и лёгкий. Шнур длиной 5 м позволяет убирать на большом расстоянии от розеток. 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос При отсоединении удлинительной трубки вертикальный пылесос превращается в ручной пылесос. Это идеальный помощник для уборки в труднодоступных местах (углы, плинтусы, книжные полки), для чистки мягкой мебели, столов, стульев и многого другого. Для любых задач! В комплекте с вертикальным пылесосом идут напольная щётка для уборки плоских напольных покрытий, узкая насадка для уборки углов и щелей и ворсовая насадка, которая удобна для чистки мягкой мебели. Максимально компактное хранение Вертикальный пылесос комплектуется специальным держателем для насадок, который крепится на удлинительную трубку. На него также можно намотать шнур. Уборка на одном дыхании! Пылесос оборудован циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Ёмкость съёмного контейнера составляет 1,2 л. Такого объёма хватит на уборку всей квартиры без перерывов. Уход за ним и фильтрами не вызовет сложностей. Стильное дополнение для вашего дома! Помимо мобильности, компактности и многофункциональности вертикального пылесоса КТ-586, стоит также отметить стильный дизайн и цвета. Он всегда будет радовать глаз и вдохновлять на уборку!
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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