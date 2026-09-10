Bluetooth-адаптер TP-Link UB4A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359199
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
63
Описание товара Bluetooth-адаптер TP-Link UB4A
Ваш ПК не поддерживает Bluetooth? Установите UB4A, и любые Bluetooth-устройства смогут подключаться к нему (поддерживается не более 7 Bluetooth-устройств одновременно). Дальность сигнала до 20 м позволит слушать музыку в высоком качестве в Bluetooth-наушниках вдали от компьютера.
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Ваш ПК не поддерживает Bluetooth? Установите UB4A, и любые Bluetooth-устройства смогут подключаться к нему (поддерживается не более 7 Bluetooth-устройств одновременно). Дальность сигнала до 20 м позволит слушать музыку в высоком качестве в Bluetooth-наушниках вдали от компьютера.
Bluetooth-адаптер TP-Link UB4A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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